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Что известно о смерти бывшей жены зампреда Госдумы Петра Толстого. Подробности

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Что известно о смерти бывшей жены зампреда Госдумы Петра Толстого. Подробности

Капельница Фото: unsplash.com

В СМИ появились слухи о смерти бывшей жены депутата Петра Толстого. Впоследствии они подтвердились: женщина умерла после тяжелой болезни в своем доме, в кругу родных

Дарья Евенко, бывшая жена заместителя председателя Госдумы Петра Толстого, умерла утром 10 января. Информацию об этом подтвердил РБК сам политик.

По словам Толстого, бывшая супруга скончалась “дома, в кругу родных. Она боролась с тяжелой болезнью, мы все были рядом с ней и простились”.

Петр Толстой и Дарья Евенко были женаты больше двадцати лет. Развелись в 2016 году, но информацию о разводе долго не афишировали, рассказывает MSK1.RU.

Политик познакомился с будущей супругой еще в студенческие годы. Оба учились в МГУ и после окончания вуза решили пожениться. Спустя восемь лет у пары родилась дочь Александра. Девушка рассказывала, что после развода родителей решила остаться жить с мамой, но продолжала общаться с отцом. Вместе они каждый год ездили отдыхать на Дон с палатками.

Петру Толстому 54 года. До начала политической карьеры он работал на телевидении, вел многие телепередачи, в том числе ток-шоу “Время покажет” на “Первом канале”.

В 2016 году Толстой стал депутатом Госдумы VII созыва и заместителем спикера Госдумы Вячеслава Володина. В 2021 году переизбрался на пост депутата Госдумы уже VIII созыва, напоминает РБК.

Взято отсюда

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