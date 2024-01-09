Что известно о состоянии ребенка, найденного в доме без продуктов и отопления

Сейчас ребенок получает лечение в соответствии с рекомендациями врачей. Он обеспечен лекарственными препаратами и гигиеническими средствами. Уход за малышом осуществляется. Угрозы жизни в данный момент нет, состоянию здоровья ничего не угрожает – рассказали в минздраве Республики Алтай.

Напомним, молодая мать 31 декабря оставила двоих детей в холодном доме в селе Подгорное Майминского района и уехала праздновать Новый год. Вечером 3 января дедушка нашел замерзшим насмерть четырехмесячного внука, еще одного мальчика двух лет отправили в больницу, у него сильная простуда.

Взято отсюда.

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