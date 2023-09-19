Что известно о состоянии здоровья Рамзана Кадырова и что говорят власти - ГОРНЯК22

Адам Делимханов, Рамзан Кадыров и Денис Пушилин Фото: t.me/adelimkhanov_95

Рамзан Кадыров продолжительное время находится в отпуске. В Сети множатся все новые и новые слухи о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни

В Сети все более широкий ход получает тревожная информация о состоянии здоровья главы Чечни Рамзана Кадырова. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне отказался комментировать самочувствие руководителя Чеченской Республики.

Что с Кадыровым

С 3 июля Рамзан Кадыров находится в отпуске. 8 июля на сайте правительства Чечни опубликовали соответствующее распоряжение. Сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было, обращает внимание НГС.

В сентябре в Сети начали появляться сообщения о серьезных проблемах со здоровьем у главы Чечни. Однако Кадыров обратился ко всем в видеоформате, опровергнув эту информацию.