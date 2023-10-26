Полиция. Лента. Мигалка Фото: Pixabay.com

В американском штате Мэн мужчина из винтовки застрелил 22 человека и несколько десятков поранил. О происшествии доложили президенту, к расследованию мгновенно подключилась ФБР

Неизвестный мужчина расстрелял людей в ресторане, баре и торговом центре города Льюистон штата Мэн, пишет Газета.Ru.

Сколько человек пострадали от стрельбы в штате Мэн

Погибли 22 человека, ранены до 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалы Fox News и CNN. В больнице Люистона журналистам заявили, что пока не могут назвать точное число пострадавших.

Кто устроил стрельбу в Льюистоне

Расстрелявший людей мужчина сначала скрылся. Офис окружного шерифа опубликовал ориентировку – две фотографии вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

В настоящее время подозреваемого задержали, пишет РИА Новости. Сообщается, что к расследованию уже подключились сотрудники Федерального бюро расследований. Само расследование возглавляет полиция штата Мэн.

Пока никакой информации о личности убийцы и его возможных мотивах нет.

Источник

горняк

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