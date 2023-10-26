28.10.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Политика
Бывший игрок «Зенита» признался, что не хочет возвращаться в футбол
Политика
Петербургский таксист спас тонувшего в Неве гражданина Китая
Политика
ХАМАС утверждает, что сектор Газа подвергся нападению со всех направлений
Спорт
В Киргизии стартовал кубок мира по бодибилдингу
Политика
“Неделя с депутатом”. Алтайские социалисты запускают онлайн-акцию в честь Дня рождения партии
Политика
Андрей Турчак в очередном докладе рабочей группы по СВО представил Президенту предложения по мерам поддержки участников спецоперации

Коллекция категорий

Бизнес234 Новости
Здоровье520 Новости
Новости Алтай2538 Новости
Новости Горняк243 Новости
Образование265 Новости
Общество517 Новости
Объявления82 Новости
Политика497 Новости
Спорт277 Новости
Платим за интересные новости!

Что известно о стрельбе в штате Мэн, где погибли и ранены десятки людей

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Полиция. Лента. Мигалка Фото: Pixabay.com

В американском штате Мэн мужчина из винтовки застрелил 22 человека и несколько десятков поранил. О происшествии доложили президенту, к расследованию мгновенно подключилась ФБР

Неизвестный мужчина расстрелял людей в ресторане, баре и торговом центре города Льюистон штата Мэн, пишет Газета.Ru.

Сколько человек пострадали от стрельбы в штате Мэн

Погибли 22 человека, ранены до 60 человек, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканалы Fox News и CNN. В больнице Люистона журналистам заявили, что пока не могут назвать точное число пострадавших.

Кто устроил стрельбу в Льюистоне

Расстрелявший людей мужчина сначала скрылся. Офис окружного шерифа опубликовал ориентировку – две фотографии вооруженного белого мужчины, одетого в коричневую толстовку.

В настоящее время подозреваемого задержали, пишет РИА Новости. Сообщается, что к расследованию уже подключились сотрудники Федерального бюро расследований. Само расследование возглавляет полиция штата Мэн.

Пока никакой информации о личности убийцы и его возможных мотивах нет.

Источник

горняк
горняк22

Добавить комментарий

Похожие новости