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Что известно о задержанном вице-мэре Барнаула Шеломенцеве и где он сейчас

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Что известно о задержанном вице-мэре Барнаула Шеломенцеве и где он сейчас

Антон Шеломенцев. Задержание Фото: t.me/sledcom_press/

В настоящее время чиновник городской администрации находится в ИВС, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения

Заместитель главы администрации Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, который подозревается в получении взятки в особо крупном размере, в настоящее время находится в изоляторе временного содержания, сообщил “Толку” источник, знакомый с ситуацией.

В ближайшее время в отношении задержанного чиновника мэрии краевой столицы будет избрана мера пресечения. Об этом, в свою очередь, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Взято отсюда

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