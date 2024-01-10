Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что известно об атаке беспилотников на Орел: подробности происшествия

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что известно об атаке беспилотников на Орел: подробности происшествия

Беспилотник Фото: pexels.com

Несколько дронов-камикадзе атаковали Орел. Есть разрушения и пострадавшие. В результате взрывов никто не погиб

И снова – атака дронов. Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле, еще один повредил жилой многоэтажный дом.

Два вражеских БПЛА атаковали нефтебазу в Орле. Пострадали три человека. Все они получили вред здоровью средней степени тяжести. Врачи оказали им помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались, пишет Lenta.Ru со ссылкой на губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Telegram-канал “112”, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что второй удар беспилотника пришелся по предприятию “Орелэнерго”.

Позже губернатор Клычков сообщил о третьем беспилотнике: дрон упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет, пишет РБК.

“Один из беспилотников <…> причинил ущерб многоэтажному дому – взрывной волной выбиты стекла”, – сообщил мэр Юрий Парахин. Его цитирует РБК.

По словам мэра, в администрации создали комиссию, которая занимается устранением повреждений. Жильцов при необходимости примут в пунктах временного размещения.

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

В больнице Барнаула нахамили пациентке и отказались кормить: в Минздраве ответили, что ей нужно меньше есть

10.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле перекроют улицу и отключат холодную воду в домах: адреса

10.01.2024

 Новости Алтай

Алтайские власти повысили взносы на капремонт

10.01.2024

 Новости Алтай

В центре Барнаула автобус «лбом» врезался в грузовик: пострадала женщина

10.01.2024

 Новости Алтай

Врачи говорят о тридемии из-за гриппа, ковида и ОРВИ: что это и чем она опасна

10.01.2024

 Новости Алтай

«Не нужно расслабляться». Эксперты рассказали, как будет меняться ключевая ставка в 2024 году

10.01.2024

 Новости Алтай

«Мы находимся под угрозой». Что такое «подольский синдром» и почему ледяной коллапс Подмосковья может повториться по всей стране

10.01.2024

 Новости Алтай

Олимпиада, выборы президента и немного «Смуты»: 28 самых ожидаемых событий 2024 года

10.01.2024

 Новости Алтай

Лондон Андрея Сычева. Как живет солдат, ставший тяжелым инвалидом после издевательств в армии

10.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix