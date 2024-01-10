Беспилотник Фото: pexels.com

Несколько дронов-камикадзе атаковали Орел. Есть разрушения и пострадавшие. В результате взрывов никто не погиб

И снова – атака дронов. Два беспилотника упали на объект ТЭК в Орле, еще один повредил жилой многоэтажный дом.

Два вражеских БПЛА атаковали нефтебазу в Орле. Пострадали три человека. Все они получили вред здоровью средней степени тяжести. Врачи оказали им помощь. Двое пострадавших от госпитализации отказались, пишет Lenta.Ru со ссылкой на губернатора Орловской области Андрея Клычкова.

Telegram-канал “112”, ссылаясь на осведомленный источник, сообщил, что второй удар беспилотника пришелся по предприятию “Орелэнерго”.

Позже губернатор Клычков сообщил о третьем беспилотнике: дрон упал в районе поселка Малая Саханка на нежилой объект, пострадавших нет, пишет РБК.

“Один из беспилотников <…> причинил ущерб многоэтажному дому – взрывной волной выбиты стекла”, – сообщил мэр Юрий Парахин. Его цитирует РБК.

По словам мэра, в администрации создали комиссию, которая занимается устранением повреждений. Жильцов при необходимости примут в пунктах временного размещения.

Взято отсюда