Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com

Ночью 12 марта сразу несколько российских регионов оказались атакованы беспилотниками. В Орле из-за атаки БПЛА на нефтехранилище начался пожар

В ночь с 11 на 12 марта беспилотники атаковали Белгородскую, Курскую, Московскую, Орловскую и Тульскую области, пишет “Фонтанка”.

В Белгородской области дроны сбросили четыре взрывных устройства и повредили линии электропередачи. Без света остались семь населенных пунктов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле. Начался пожар. Никто не пострадал. Огонь в одном из резервуаров нефтехранилища тушили 60 человек при помощи пожарного поезда, сообщает РБК.

Согласно сообщениям СМИ, жертв и пострадавших нет.

Взято отсюда