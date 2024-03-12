Дрон. Беспилотник Фото: pixabay.com
Ночью 12 марта сразу несколько российских регионов оказались атакованы беспилотниками. В Орле из-за атаки БПЛА на нефтехранилище начался пожар
В ночь с 11 на 12 марта беспилотники атаковали Белгородскую, Курскую, Московскую, Орловскую и Тульскую области, пишет “Фонтанка”.
- В Белгородской области дроны сбросили четыре взрывных устройства и повредили линии электропередачи. Без света остались семь населенных пунктов, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
- Беспилотник атаковал нефтехранилище в Орле. Начался пожар. Никто не пострадал. Огонь в одном из резервуаров нефтехранилища тушили 60 человек при помощи пожарного поезда, сообщает РБК.
Согласно сообщениям СМИ, жертв и пострадавших нет.
Взято отсюда