Поиски баскетболиста Антона Петухова Фото: vk.com/poiskdeteikrasnoyarsk

Фанаты не верят, что молодой перспективный спортсмен погиб при падении в реку. Пока поиски пропавшего парня в Красноярске продолжаются

Поиски пропавшего форварда баскетбольного клуба “Барнаул” Антона Петухова, упавшего в реку с моста в Красноярске, пока не планируют приостанавливать, сообщает “КП Красноярск”. Они будут длиться, пока пропавшего молодого человека не найдут.

Напомним, 20-летний спортсмен упал в реку Енисей с Октябрьского моста в канун Нового года. Уроженец Красноярска, воспитанник школы “Енисей” и молодежки ЦСКА Антон Петухов выступал за БК “Барнаул” в суперлиге.

Известно, что парень приехал домой к родственникам, чтобы пройти реабилитацию после спортивной травмы.

Его отец рассказал, что слышал, как в ночь на 30 декабря хлопнула входная дверь. При этом родные парня не заметили ничего необычного в его поведении и у них не было мыслей, что он может не вернуться с поздней прогулки. Но когда он не пришел домой ни утром, ни вечером следующего дня, забили тревогу.

Позже, увидев кадры с камер видеонаблюдения, на которых парень падает с моста в реку Енисей, близкие спортсмена узнали его, но точно говорить о том, что это был действительно он, можно будет только после окончания всех проверок.

Между тем фанаты Антона Петухова не верят в гибель талантливого спортсмена, пока не найдут его тело. Красноярцы тоже надеются на чудо, строят свои предположения и обсуждают, что могло случиться со спортсменом.

“Парень, может, жив и смотрит на весь этот бред со стороны!”;

“Хотелось верить, что погуляет и вернется. Несчастный случай, скорее всего”;

“Я живу в Красноярске, на Енисее такое течение, что и летом опасно оказаться в воде…”, – говорят местные жители.

В БК “Барнаул”, за который играл Антон Петухов с лета 2023 года, опровергают появившиеся в Сети данные, что у него могли быть проблемы в клубе.

“Он совершенно обычный парень. Антон Петухов – профессиональный спортсмен, талантливый баскетболист, который четко выполняет задачи тренерского штаба, ответственно подходит к тренировкам и всему рабочему процессу, – рассказали в клубе. – Он общается со всеми ребятами из БК “Барнаул”, поддерживает дружеские отношения, а с тренерским штабом – рабочие”.

Ни тренеры, ни товарищи по клубу не замечали, чтобы Петухов был в подавленном состоянии. Информации о проблемах на личном фронте у парня тоже нет.

Что касается травмы, которую он получил в ноябре, тренеры отметили, что она была вполне рядовой. К примеру, один из тренеров, Александр Авдеев, знавший Антона с детства, характеризует его как человека с устойчивой психикой, вряд ли способного на опрометчивый поступок.

Представители БК “Барнаул” заявили, что следят за расследованием исчезновения игрока, беспокоятся о его судьбе и в случае необходимости готовы оказать помощь семье форварда.

Напомним, Антон Петухов вошел в состав БК “Барнаул” летом 2023 года. Форвард успел провести шесть матчей, но из-за той самой травмы был вынужден приостановить активные тренировки. Пока шла реабилитация, он по договоренности с директором клуба должен был улететь в Москву на учебу, после чего вернуться в Барнаул, пишет “АиФ Алтай”.

“Однако игрок не полетел на учебу в Москву, а уехал в Красноярск с формулировкой, что там будет долечиваться и готовиться к продолжению сезона”, – рассказали источники издания.

Взято отсюда