Армия Израиля обстреливает территорию сектора Газа, а из Ливана огонь открыли боевики Хезболлы

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После того как боевики движения ХАМАС 7 октября открыли огонь по Израилю, ситуация развивается очень быстрыми темпами. На второй день конфликта Израиль перешел в состояние войны, а ХАМАС поддержали представители Хезболлы. Все ,что известно о противостоянии на данный момент, в материале amic.ru.

Ответ Израиля

В ответ на действия боевиков, власти Израиля начали мобилизацию резервистов, а позднее премьер-министр страны заявил, что все места в Газе, где прячется ХАМАС, превратят в руины.

Израиль впервые с 1973 года перешел в состояние войны, к границе с сектором Газа стягивают военную технику. По городу наносят авиаудары.

Второй фронт

После начала атаки на Израиль боевиков движения ХАМАС поддержали представители ливанской Хезболлы, которые заявили, что поддержат Палестину, в случае начала сухопутной операции в Газе. Израильская армия 8 октября сообщила о том, что с территории Ливана был совершен обстрел. Попадание ответных ракет подтвердили власти Ливана. Жертвы

По данным израильских СМИ, в результате столкновений погибли более 600 израильтян, свыше двух тысяч считаются пострадавшими. Кроме того боевики взяли в плен людей, которых вывезли в Газу, их число уточняется.

Палестинская сторона сообщает о том, что в результате обстрелов Газы погибли 370 человек. Свыше двух тысяч считаются пострадавшими. Реакция мира Папа Римский призвал к прекращению вооружённых столкновений в Израиле и Палестине. В Германии заявили, что будут внимательнее относиться к оказанию финансовой помощи Палестине, а США окажут Израилю поддержку. Действия ХАМАС поддержали в Ливане, Сирии, Египте и Сирии.

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