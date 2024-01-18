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Что известно об очередной атаке на Белгород: подробности удара 18 января

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Что известно об очередной атаке на Белгород: подробности удара 18 января

Белгород после обстрела Фото: t.me/vvgladkov

Жителей Белгорода регулярно предупреждают о ракетной и авиационной опасности. Город обстреляли ракетами в канун Нового года и теперь продолжают атаковать почти каждый день

Утром 18 января Белгород снова подвергся атаке. Силы ПВО сбили 10 воздушных целей на подлете к Белгороду, сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора области Вячеслава Гладкова. Одна женщина получила осколочное ранение при обстреле города и области.

18 января Минобороны впервые с начала СВО сообщило о перехвате беспилотника над Ленинградской областью. Также в ночь на 18 января российские средства ПВО сбили украинский беспилотник над Московской областью, сообщает “Коммерсант”.

Накануне, 17 января, средства ПВО сбили над Белгородской областью четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа, а также семь ракет, выпущенных из реактивной системы залпового огня “Ольха”, заявили в Минобороны России.

Белгород подвергся массированной ракетной атаке днем 30 декабря. После этого атаки на Белгород и Белгородскую область продолжаются весь январь.

Взято отсюда

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