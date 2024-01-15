Убийство. Нож Фото: pixabay.com
Неизвестный убил муллу в Чечне и заснял убийство. Теперь в мессенджерах расходится видео страшного преступление, совершенное на глазах ребенка
В Чечне произошло жестокое убийство муллы на глазах маленького ребенка. Рассказываем, что известно об этом вопиющем происшествии.
Убийство муллы в Чечне
14 января в селе Воскресеновское (Республика Чечня) во дворе частного дома убили 54-летнего муллу. Нападавший нанес ему много ударов ножом и скрылся, сообщили “КП” в пресс-службе СУ СКР по Чеченской республике.
Убийцу ищут. Видео жестокого преступления распространилось в мессенджерах. Оно снято от первого лица, то есть его сделал сам убийца. Он приехал на машине, зашел в калитку, начал разговор, а потом достал нож и повалил муллу на землю, начиная кричать и бить его ножом. Рядом стоял ребенок, но нападавшего это не остановило.
Кто распространил видео в соцсетях, неизвестно.
В Сети предполагают, что мотивом убийства стала кровная месть.
Кто такой мулла
Мулла – мусульманский священник. Такое определение наиболее широко распространено в нашей стране.
В России муллой часто называют духовное лицо, которое окончило богословское учебное заведение и заведует мечетью. В исламских же странах описанный человек – это “имам”, а муллой называют знающего человека, который хорошо знает молитвы, обряды и Коран, и который совершил хадж – паломническую поездку в Мекку.
Взято отсюда