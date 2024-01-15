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Что известно об убийстве муллы в Чечне, которое преступник записал на видео

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Что известно об убийстве муллы в Чечне, которое преступник записал на видео

Убийство. Нож Фото: pixabay.com

Неизвестный убил муллу в Чечне и заснял убийство. Теперь в мессенджерах расходится видео страшного преступление, совершенное на глазах ребенка

В Чечне произошло жестокое убийство муллы на глазах маленького ребенка. Рассказываем, что известно об этом вопиющем происшествии.

Убийство муллы в Чечне

14 января в селе Воскресеновское (Республика Чечня) во дворе частного дома убили 54-летнего муллу. Нападавший нанес ему много ударов ножом и скрылся, сообщили “КП” в пресс-службе СУ СКР по Чеченской республике.

Убийцу ищут. Видео жестокого преступления распространилось в мессенджерах. Оно снято от первого лица, то есть его сделал сам убийца. Он приехал на машине, зашел в калитку, начал разговор, а потом достал нож и повалил муллу на землю, начиная кричать и бить его ножом. Рядом стоял ребенок, но нападавшего это не остановило.

Кто распространил видео в соцсетях, неизвестно.

В Сети предполагают, что мотивом убийства стала кровная месть.

Кто такой мулла

Мулла – мусульманский священник. Такое определение наиболее широко распространено в нашей стране.

В России муллой часто называют духовное лицо, которое окончило богословское учебное заведение и заведует мечетью. В исламских же странах описанный человек – это “имам”, а муллой называют знающего человека, который хорошо знает молитвы, обряды и Коран, и который совершил хадж – паломническую поездку в Мекку.

Взято отсюда

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