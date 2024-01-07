Что ждёт ипотечный рынок Алтайского края в 2024 году?

Стоит ли сейчас приобретать жильё, и наступят ли лучшие времена для рынка недвижимости? Интервью с Дмитрием Дворядкиным, генеральным директором агентства недвижимости «Династия 24».

2024 год будет сложным для рынка недвижимости. В частности, алтайские риелторы очень рассчитывают на изменение ставок Центробанка по итогам первого квартала. Это оживит ипотечное кредитование и сделает ипотеку более доступной. Учитывая, что в 2023 году Центробанк несколько раз поднимал ключевую ставку – вслед за ней выросли и ставки по ипотеке. В частности, при покупке жилья на вторичном рынке они сейчас настолько велики, что риелторы называют их заградительными. Программа льготной ипотеки в стране завершится летом 2024-го, и есть опасение, что это серьёзно остановит рынок новостроек в регионе. Между тем, свободного жилья в крае всё меньше, а стоимость аренды в условиях дефицита квартир за последние два года выросла почти вдвое.

Татьяна Долгова

Взято отсюда.

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