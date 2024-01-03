Погода. Зима. Снег. Фото: ru.freepik.com

На Прокопа-жнеца суеверные люди никому не желают счастья и здоровья, потому что, согласно поверьям, всё исполнится с точностью до наоборот

Православная церковь почитает память митрополита Киевского и всея Руси святителя Петра. В народе день звали Петровым, Прокопьевым, а также Прокопом-жнецом и Петром-полукормом.

Что нельзя делать 3 января

По народным поверьям, строго запрещалось подслушивать (в противном случае можно оглохнуть) и подглядывать в замочную скважину или щелку (чтобы не ослепнуть), пишет “Мир24”.

Кроме того, 3 января приметы не разрешали подбирать с земли чужие потерянные вещи.

Также на Прокопа-жнеца не принято желать другим счастья и здоровья по народным поверьям, в этот день все может исполниться с точностью до наоборот.

Народные приметы на 3 января

Мало снега на земле – к хорошему урожаю. Но если снег до этого дня ещё не выпал вообще, то наступивший год будет тяжелым и неурожайным.

Если снега мало, и погода холодная, то лето будет жарким и засушливым.

Эхо в лесу слышится далеко и отчетливо – к сильным морозам.

Ярко-красный рассвет – к метели.

Галки и вороны в воздухе вьются – к снегопаду; на землю садятся – к оттепели, а сидят на верхушках деревьев – к морозу.

Взято отсюда