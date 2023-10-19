Смех. Девушка. Улыбка Фото: Christopher Ross с сайта Pixabay

Фомин день отнюдь не был подходящим для лентяев и бездельников. А еще в эту дату нельзя впустую тратить деньги, громко смеяться и быть излишне щедрым

19 октября Православная церковь чтит память святого апостола Фомы – одного из 12 учеников Иисуса Христа. В народе его прозвали Фома Хлебник, а дату назвали Фоминым днем.

Известный фразеологизм “Фома неверующий” отсылает к одному из эпизодов Евангелия от Иоанна: апостол Фома не смог поверить в Воскресение Христово до тех пор, пока своими глазами не увидел Христа воскресшим.

К слову, на Руси апостола Фому крестьяне почитали как очень бережливого и запасливого святого. “На Фому тащи все в крому”, — говорили предки.

Что можно и нельзя делать 19 октября

По народным поверьям, Фомин день хорошо подходит, чтобы строить планы и распределять финансы.

Люди верили, что подсчитать имеющиеся средства тоже будет не лишним, потому что в будущем это поспособствует успешному завершению дел.

По поверьям, если 19 октября позавтракать хлебом, в дом придет процветание. А если еще и хорошо поработать, к человеку придет денежное благополучие.

А вот лениться и бездельничать в этот день, напротив, нельзя. Это может привести к обеднению.

Также проблемы с финансами могут вызвать пустая трата денег, вызывающее поведение, громкий смех, слишком большая щедрость.

Народные приметы на 19 октября

Если на улице безветренная погода, стоит ждать похолодания.

Дым из трубы стелется по земле – к ненастью.

Стаи воронов – тоже к ненастью.

Еще одна примета похолодания – бледное закатное солнце.

Яркие звезды светят с северной стороны – значит, выпадет снег, а если с южной – придут солнечные дни.

19 октября на небе наблюдались последние кучевые облака, которые обычно образуются в теплое время года.

Источник

город горняк

горняк локтевский