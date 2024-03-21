Что категорически запрещено делать на Вербоносицу. Народные приметы 21 марта

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В этот день в старину было принято готовить различные сладости, особенно в форме птиц. В дом звали гостей. Считалось, что чем больше людей попробует угощение, тем счастливее год пройдет у хозяев
Народный праздник “Весенний солнцеворот” отмечают 21 марта. Другие названия праздника: “Вербоносица”, “Вербоносный день”, “Вешнее равноденствие”. Вербоносицей день назвали за то, что к этой дате обычно распускается верба.
Что нельзя делать 21 марта
Народные приметы на 21 марта
Взято отсюда.
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