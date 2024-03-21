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Что категорически запрещено делать на Вербоносицу. Народные приметы 21 марта

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Что категорически запрещено делать на Вербоносицу. Народные приметы 21 марта

Фото: Capri23auto с сайта Pixabay

В этот день в старину было принято готовить различные сладости, особенно в форме птиц. В дом звали гостей. Считалось, что чем больше людей попробует угощение, тем счастливее год пройдет у хозяев

Народный праздник “Весенний солнцеворот” отмечают 21 марта. Другие названия праздника: “Вербоносица”, “Вербоносный день”, “Вешнее равноденствие”. Вербоносицей день назвали за то, что к этой дате обычно распускается верба.

Что нельзя делать 21 марта

  • По народным поверьям, если поздно лечь спать, то можно навлечь на себя неприятности. Поэтому заснуть надо раньше полуночи.
  • Запрещается сажать вербу. Суеверные предки боялись, что как только толщина ее ветвей достигнет толщины черенка лопаты, то человек погибнет.
  • Не рекомендуется проводить день в одиночестве.
  • Нельзя строить планы на будущее – они не исполнятся.
  • Запрещалось ссориться, злиться и мстить, в противном случае настигнут большие неприятности.
  • Нельзя откладывать деньги, так как все их придется потратить.
  • Запрещалось пересчитывать имеющиеся накопления, поскольку покинет благополучие. Также нельзя давать деньги в долг, так как вместе с ними уйдет финансовая удача.

    • Народные приметы на 21 марта

  • Хорошую погоду предвещают быстро и высоко плывущие облака.
  • Жаворонки вернулись с юга – весна будет теплой.
  • Если наблюдается метель, то выдастся хороший урожай хлеба и овощей.
  • Потепление придет, если при снежной погоде распустилась верба.
  • Холодное лето стоит ждать, если птицы вьют гнезда на южной стороне дома или дерева.
  • Если в этот день пошел дождь, то он не закончится еще неделю.
  • Теплое лето предвещает солнечный день, а дождливое – пасмурный.

    • Взято отсюда.

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