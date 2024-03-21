Что категорически запрещено делать на Вербоносицу. Народные приметы 21 марта

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В этот день в старину было принято готовить различные сладости, особенно в форме птиц. В дом звали гостей. Считалось, что чем больше людей попробует угощение, тем счастливее год пройдет у хозяев

Народный праздник “Весенний солнцеворот” отмечают 21 марта. Другие названия праздника: “Вербоносица”, “Вербоносный день”, “Вешнее равноденствие”. Вербоносицей день назвали за то, что к этой дате обычно распускается верба.

Что нельзя делать 21 марта

По народным поверьям, если поздно лечь спать, то можно навлечь на себя неприятности. Поэтому заснуть надо раньше полуночи.

Запрещается сажать вербу. Суеверные предки боялись, что как только толщина ее ветвей достигнет толщины черенка лопаты, то человек погибнет.

Не рекомендуется проводить день в одиночестве.

Нельзя строить планы на будущее – они не исполнятся.

Запрещалось ссориться, злиться и мстить, в противном случае настигнут большие неприятности.

Нельзя откладывать деньги, так как все их придется потратить.

Запрещалось пересчитывать имеющиеся накопления, поскольку покинет благополучие. Также нельзя давать деньги в долг, так как вместе с ними уйдет финансовая удача.

Народные приметы на 21 марта

Хорошую погоду предвещают быстро и высоко плывущие облака.

Жаворонки вернулись с юга – весна будет теплой.

Если наблюдается метель, то выдастся хороший урожай хлеба и овощей.

Потепление придет, если при снежной погоде распустилась верба.

Холодное лето стоит ждать, если птицы вьют гнезда на южной стороне дома или дерева.

Если в этот день пошел дождь, то он не закончится еще неделю.

Теплое лето предвещает солнечный день, а дождливое – пасмурный.

Взято отсюда.

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