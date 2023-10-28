Шитье. Швейная машинка. Рукоделие Фото: Unsplash.com

В этот день деревнях устраивали смотрины работ мастериц. Это был повод похвастаться своим умением и заодно продемонстрировать женихам умение обращаться с тканями

28 октября православные христиане чтят память преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. В народном же календаре 28 октября – день Ефимия Осеннего.На Ефимия Осеннего по традиции устраивали смотрины. На улицу выносили вытрепанный лен и смотрели, у кого из барышень он получился особенно тонким и мягким. Мужчины могли “присмотреть” себе невесту-мастерицу.

Что нельзя делать 28 октября

Крестьяне опасались разгула нечисти. Согласно поверьям, злые силы, проникнув в дом, уничтожали любую женскую работу, будь то чистая посуда или вязаный кафтан. Поэтому женщины старались избегать домашней работы, кроме самой необходимой.

Категорически запрещалось злословить, сплетничать и ругаться, пишет “Пятый канал”.

Народные приметы на 28 октября 2023

На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака – в ближайшее время хорошей погоды не будет.

В этот день небо голубого цвета – не следует ждать теплую погоду.

Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.

Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.

Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.

Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.

Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками.

Тучи сбегаются в одно место – к ненастью.

Сильная изморось предвещает мороз.

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город горняк

горняк локтевский