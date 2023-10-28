Что категорически запрещено на Ефимия Осеннего. Народные приметы 28 октября
Шитье. Швейная машинка. Рукоделие Фото: Unsplash.com
В этот день деревнях устраивали смотрины работ мастериц. Это был повод похвастаться своим умением и заодно продемонстрировать женихам умение обращаться с тканями
28 октября православные христиане чтят память преподобного Евфимия, а также мученика Лукиана, пресвитера Антиохийского. В народном же календаре 28 октября – день Ефимия Осеннего.На Ефимия Осеннего по традиции устраивали смотрины. На улицу выносили вытрепанный лен и смотрели, у кого из барышень он получился особенно тонким и мягким. Мужчины могли “присмотреть” себе невесту-мастерицу.
Что нельзя делать 28 октября
Крестьяне опасались разгула нечисти. Согласно поверьям, злые силы, проникнув в дом, уничтожали любую женскую работу, будь то чистая посуда или вязаный кафтан. Поэтому женщины старались избегать домашней работы, кроме самой необходимой.
Категорически запрещалось злословить, сплетничать и ругаться, пишет “Пятый канал”.
Народные приметы на 28 октября 2023
- На Ефимия Осеннего над восходящим солнцем проплывают облака – в ближайшее время хорошей погоды не будет.
- В этот день небо голубого цвета – не следует ждать теплую погоду.
- Если солнце при закате окружено красными кругами, то всю неделю будет морозная погода.
- Если звезды на небе тусклые, то тепло продержится еще две недели.
- Если на Ефимия снега надует, то к следующей осени хлеба прибудет.
- Если комары снова начнут летать, то зима будет мягкой.
- Атмосферное давление понижается – к ветреной погоде с осадками.
- Тучи сбегаются в одно место – к ненастью.
- Сильная изморось предвещает мороз.
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