Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что категорически запрещено в Агеев день. Народные приметы 29 декабря

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что категорически запрещено в Агеев день. Народные приметы 29 декабря

Фото: unsplash.com

Предки продолжали готовиться к праздникам – готовили сладости и холодцы, варили пиво. Народные поверья рекомендовали не выходить из дома надолго

Православные христиане 29 декабря чтят память святого Агея, ветхозаветного пророка. Считалось, что святой наставляет на праведную жизнь. Его просили избавить душу и тело от лени и нерадения. В народе же 29 декабря звали “Агей”, “Агеев день” и “Аггей Зимоуказчик”.

Что нельзя делать 29 декабря

Народные поверья советовали не выходить из дома надолго и ни в коем случае не разговаривать через порог, чтобы не спровоцировать ссору.

Генеральную уборку и ремонт обуви тоже старались отложить на другой день.

Народные приметы 29 декабря

  • Агеев день показывает погоду на апрель.

  • Если стоит холод, то зима будет лютой.
  • Если мороз становится сильнее, то еще три недели простоят морозные дни.
  • Если деревья и дома заковало инеем, то погода на Святки будет теплой.
  • Если стекла покрыли расписные узоры, то мороз продержится еще 20 дней.
  • Если дует северный ветер, но облаков не видно – ожидай мороза.
  • Тучи показались с северной стороны горизонта – оттепели не быть.
  • К вечеру на небе появляются яркие звезды – к морозу ночью.

    • Взято отсюда.

    новости алтая и алтайская , новости алтая видео ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Интересное

    Бывший глава алтайского Минобрнауки снова сменил работу

    30.12.2023

     Интересное

    Предвыборный сайт Путина начал работу

    30.12.2023

     Интересное

    Президент Аргентины Милей уведомил БРИКС об отказе от присоединения к группе

    30.12.2023

     Интересное

    Искусственный интеллект будет управлять движением транспорта в Барнауле

    30.12.2023

     Интересное

    МВД сообщило о продлении на три года истекающих до 2025 года водительских прав

    30.12.2023

     Интересное

    Такой день. Новогодний городок в Барнауле и контракт ради закрытия долга по алиментам

    30.12.2023

     Новости Барнаул

    Барнаул в огнях: подведены итоги конкурса новогоднего оформления

    30.12.2023

     Новости Барнаул

    В Барнауле 15 пар поженились в последнюю красивую дату 2023 года

    30.12.2023

     Новости Барнаул

    29 декабря запущен сайт кандидата на должность Президента РФ Владимира Путина

    30.12.2023

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    коммерсантъ
    толк
    Алтапресс
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix