Что мешает строить Петропавловский собор в Барнауле, как хотят священники

Фото: Виталий Барабаш/"Толк"

Проще и быстрее было бы построить новый Петропавловский собор – новое здание на новом месте. Но это с точки зрения самого строительства. Ограничения вносят множество регламентов

В Барнауле обсудили идею строительства Петропавловского собора по соседству с его историческим местом в сквере на пл. Свободы. “Доброе и нужное решение, которое бы согласовывалось с волей Божьей и привлекло благословение на наш город“, – подчеркнул митрополит Сергий. Но проблема в том, что речь идет не о восстановлении памятника, а о новом строительстве с его мирскими законами.

Всем благословения

Обсуждение судьбы Петропавловского собора, построенного в 1754 году и разрушенного в 1935-м, состоялось на градосовете. Атмосферу задал митрополит Сергий:

“Любое дело, особенно строительство городов, не может быть только человеческим. Здесь обязательно участвуют особым промыслом силы небесные. И этому доказательств много. <…> Вы все это знаете, когда невзначай возникают и проблемы, и успехи, которые просто объяснить человеческим гением невозможно”.

Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий Фото: Олег Укладов

Он обратился к собравшимся от имени всех верующих города и края, с тем чтобы они поддержали идею этого собора. Ведь все возможные вопросы, связанные со строительством, по его мнению, уже учтены. Особенно с размещением собора не на историческом месте, что было бы неудобно. А на новом – в сквере.

Такое решение выгодно еще и потому, что не потребует от застройщика – Церкви – переносить сети коммуникаций под пр. Социалистическим, добавил отец Георгий Крейдун, который также пришел на защиту проекта на градосовете. Кстати, работы длительные и дорогостоящие.

“Хотелось бы пожелать всем, от кого зависит судьба этого великого святого дела, принять правильное решение. <…> Потому как храмы подобного рода строятся как Божье присутствие до скончания века. Всем благословения”, – подытожил митрополит Сергий.

Это погост

Первое препятствие такому решению – расположение капитального здания в сквере пл. Свободы вдоль ул. Пушкина.

“Прежде всего – это кладбище, – подчеркнула представитель “Крайохранкультуры” Анна Ситникова. – Кроме того, на этом же участке еще два объекта культурного наследия, занесенные в реестр. Это бюст Ползунова – памятник регионального значения. И бюст Плотникова – дважды Героя Советского Союза. Это памятник федерального значения. Объекты имеют свои установленные границы и зоны охраны”

Также она подчеркнула, что на территории кладбища разрешены только работы по его восстановлению в соответствии с градрегламентом. А он требует размещать воссоздаваемые объекты на их историческом месте.

Найденные на площади Свободы останки могут быть древними захоронениями Фото: Толк

Анна Ситникова продолжила: чтобы разместить собор на этом участке, застройщик должен представить документы о сохранности всего объекта культурного наследия. Включая останки людей в земле: “Наткнемся мы на Ивана Ивановича Ползунова или Беэра. Что тогда с ними делать?“.

А еще нужна будет историко-культурная экспертиза выбранного архитектурного решения. Документ готовит Минкульт РФ. Кстати, об этот этап жестко спотыкаются другие крупные проекты. Например, по реконструкции Барнаульского сереброплавильного завода, который уже больше десяти лет ждет реконструкции.

Это сквер

Еще одно препятствие – строительство собора в общественно востребованном пространстве. В одном из двух гайд-парков в Барнауле, где граждане могут митинговать. Петропавловский собор, скорее всего, “отменит” эту функцию и в целом изменит облик площади.

Архитектор Сергей Боженко подчеркнул: “Надо идти по пути наращивания городского богатства – зелени и функций. Но не по пути разрушения сложившейся транспортной, планировочной структуры, уменьшения озеленения. <…> Мы с вами градостроительный совет. Мы рассматриваем качество градостроительного пространства. Нельзя идти по пути его ухудшения”.

Председатель комитета по строительству и архитектуре Барнаула Антон Воробьев и вовсе отрезал: сегодня нет правовых оснований для подобного размещения и восстановления храма. Дело в том, что участок относится к общественным пространствам и территории общего пользования, на которых не предусматривается размещение объектов капитального строительства.

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“Значит, мы не сможем выдать градостроительный план как профильный комитет для размещения объекта капстроительства. Второе: функциональное и территориальное зонирование территории не предполагает размещение подобных сооружений. Если дальше углубляться, то федеральный закон о погребении и похоронном деле также создает особенности использования территории бывшего заводского кладбища“, – добавил Воробьев.

В пользу истории

Часть членов градосовета подчеркнули: строить новый храм нужно в новом места. А историческое – музеефицировать. То есть откопать и закрыть толстым стеклом для обзора. Кстати, это и предусмотрено проектом развития туркластера Барнаула.

Часть высказались за восстановление храма на его историческом месте, потому что перенести куда-то 300-летнюю историю просто невозможно. Архитектор Сергей Шадрин заметил: “Сейчас посадка [здания] в никуда. А если поставить его там, где он был – на замыкании Соборного переулка, вокруг храма будет сформирована среда. И кладбище останется на месте“.

Виды Барнаула. Нагорный парк Фото: Олег Укладов

Виктор Четошников сообщил, что если внести изменения в генеральный план города, в том числе его дорожную структуру, то вопрос с размещением здания можно будет сдвинуть с места.

“Если общество созрело для восстановления главного храма города, нужно восстанавливать его на историческом месте. Об этом говорит законодательство и градостроительные документы, разработанные для этой части города. Это трудно. Но надо ставить амбициозные задачи, чтобы получить результат“, – отметил Четошников.

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Но на градосовете не обсудили еще один важный вопрос, который поднимается в связи с возрождением Петропавловского собора. Нужен ли он вообще и в этой части города в частности.

Напомним, в шаговой доступности от выбранного места расположились Знаменский храм с монастырем и храм во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, храм святителя Дмитрия Ростовского, храм барнаульской старообрядческой общины, храм Иоанна Предтечи, Покровский кафедральный собор, храм святителя Николая Чудотворца.

И это только в центральной части города. На Потоке, например, рядом с парком “Изумрудный” в зеленой зоне сейчас строится Спасский собор. Смогут ли новые стены привести к тому, что верующих или просто посещающих храм станет больше?

Нагорный парк и Храм Иоанна Предтечи в Барнауле Фото: Виталий Барабаш Что решили?

Обычно на градостроительном совете проект получает вердикт “вернуть на доработку” или “одобрить”. В данном случае, отметил замглавы Барнаула Андрей Федоров, все собравшиеся ознакомились с идеями по проекту Петропавловского собора. Их следует осмыслить и доработать.

город Горняк



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