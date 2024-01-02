Что может спровоцировать аллергию в период праздников

Ее могут вызвать как продукты, так и новогодние атрибуты.

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Традиционно период новогодних праздников – время кулинарных излишеств. Могут ли они спровоцировать аллергию у людей, не имеющих статуса аллергиков, рассказала специалист Краевого центра общественного здоровья Наталья Яхнова.

Чаще всего аллергенами служат цитрусы, шоколад, мед, газировка, пирожные, и другие сладости, чипсы, сухарики, обильно приправленные специями, алкоголь. Не стоит злоупотреблять продуктами, содержащими усилители вкуса, консерванты и красители. Если вы собираетесь в гости, не стесняйтесь предупреждать о наличии у вас аллергии на какой-либо продукт.

Также причиной аллергии может стать новогодняя елка, елочные игрушки, мишура, гирлянды, ароматизаторы воздуха и аромасвечи, искусственный снег в баллончиках. К ним также стоит относиться с осторожностью.

Специалисты отмечают, что даже те, кто никогда не сталкивался с аллергией, могут впервые ощутить ее симптомы именно в период новогодних праздников. В таких случаях необходимо срочно вызвать скорую помощь и ограничить контакт с возможным аллергеном.

Взято отсюда.

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