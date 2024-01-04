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Что можно и что нельзя делать 4 января в Настасьин день

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Что можно и что нельзя делать 4 января в Настасьин день

Этот день получил свое название в честь святой Анастасии, которую также именовали Анастасией Узорешительницей

Анастасия жила в Риме в 3 веке во времена гонений на христиан. Свое прозвище она получила за то, что всеми силами старалась облегчить жизнь узникам, которые попали в заключение из-за своей веры. Позже ей стали молиться женщины о разрешении от других «уз» – от бремени. 

Самая главная примета, что нельзя делать 4 января в Настасьин день, – это рассказывать о своем сроке беременности. Дело в том, что Настасья была покровительницей беременных. Она оберегала их и ребенка в утробе от всех бед и несчастий, в том числе и от злого взгляда и поступка. Но если беременная в Настасьин день разоткровенничается, то святая может разозлиться и перестать помогать ей, что грозит преждевременными родами или же потерей ребенка. Также нельзя 4 января женщинам в положении есть мясо. Если женщина рожала в день Настасьи, то родным запрещалось пить красные напитки – компот, вино, жидкий кисель, – так как роженица могла потерять много крови.

Нельзя ходить босиком, ослушавшемуся этот запрет грозит потерей всего нажитого, и он никогда не сможет выбраться из нищеты.

Запрещено в день Настасьи прокалывать уши, был и запрет для женщин на сносях на шитье. Если же будущая мать ослушается и возьмет в руки нитку с иголкой 4 января, то ее малыш может в пуповине запутаться.

Запрещалось 4 января бить животных. Обидчик животинки в будущем может ногу поломать, или же у него будут постоянно ныть суставы.

Святая Настасья была покровительницей не только женщин в интересном положении, но и заключенных, поэтому 4 января нужно было женам и матерям, чьи мужья и сыновья находятся в тюрьме, обязательно подать нуждающемуся и попросить помолиться за арестанта. Беременные же должны были посетить церковь и молитвами попросить у святой легких родов и рождения здорового малыша.

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Взято отсюда

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