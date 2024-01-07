Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что можно и нельзя делать 7 января, в Рождество Христово

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что можно и нельзя делать 7 января, в Рождество Христово

7 января 2024 года празднуется великое событие для христиан — Рождество Иисуса Христа

7 января завершается Рождественский пост, и с 8 по 17 января наступают Святки – дни особой радости и празднования прихода в мир Спасителя.

Рождество – один из самых главных праздников Русской православной церкви. В этот день Богородица родила Иисуса Христа. Считается, что перед рождением Христа на Востоке появилась Вифлеемская звезда, названная в честь населенного пункта, где родился Христос. Сын Божий появился на свет в пещере, которая использовалась как хлев. Первыми об этом узнали пастухи, к которым явился Ангел. Именно простые люди первыми уверовали в Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, увидевшие звезду, пришли к младенцу и принесли с собой подарки: золото, ладан и смирну. Они пришли к ребенку как к царю. Именно поэтому верующие высматривают в небе появление первой звезды.

7 января обязательно нужно:

– Пойти на богослужение;

– Проводить время в кругу родных и близких;

– Подавать милостыню и всовершать добрые дела.

7 января нельзя:

– Посещать кладбища;

– Спорить и ссориться;

– Сквернословить;

– Думать о плохом;

– Надевать черную одежду;

– Брать или давать деньги в долг;

– Жаловаться на жизнь;

– Гадать. 

погода на сегодня , погода в петербурге ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Какая погода будет в Барнауле на Рождество: смотрим прогнозы

07.01.2024

 Новости Алтай

«Придется привыкать к ценам». Пять стыдных вопросов о реальной инфляции экономисту Наталье Зубаревич

07.01.2024

 Новости Алтай

Накроется ВАЗом? Что ждет авторынок в 2024 году после декабрьского охлаждения

07.01.2024

 Новости Алтай

Возможна изморозь: 7 января в Бийске ожидается до минус шести градусов

07.01.2024

 Новости Алтай

Отец Димитрий Щербаков: Пусть в сердце загорится Рождественская звезда

07.01.2024

 Новости Алтай

Что можно и нельзя делать 7 января, в Рождество Христово

07.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае в 2024 году планируют построить 28 ФАПов и амбулаторий

07.01.2024

 Новости Рубцовск

Зачем нужно ремонтировать “обход” Рубцовска и сколько денег на него потратят

07.01.2024

 Интересное

Светлый праздник наступил. Душевные поздравления с Рождеством Христовым

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix