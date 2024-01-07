Что можно и нельзя делать 7 января, в Рождество Христово

7 января 2024 года празднуется великое событие для христиан — Рождество Иисуса Христа
7 января завершается Рождественский пост, и с 8 по 17 января наступают Святки – дни особой радости и празднования прихода в мир Спасителя.
Рождество – один из самых главных праздников Русской православной церкви. В этот день Богородица родила Иисуса Христа. Считается, что перед рождением Христа на Востоке появилась Вифлеемская звезда, названная в честь населенного пункта, где родился Христос. Сын Божий появился на свет в пещере, которая использовалась как хлев. Первыми об этом узнали пастухи, к которым явился Ангел. Именно простые люди первыми уверовали в Иисуса. Согласно Евангелию от Матфея, волхвы, увидевшие звезду, пришли к младенцу и принесли с собой подарки: золото, ладан и смирну. Они пришли к ребенку как к царю. Именно поэтому верующие высматривают в небе появление первой звезды.
7 января обязательно нужно:
– Пойти на богослужение;
– Проводить время в кругу родных и близких;
– Подавать милостыню и всовершать добрые дела.
7 января нельзя:
– Посещать кладбища;
– Спорить и ссориться;
– Сквернословить;
– Думать о плохом;
– Надевать черную одежду;
– Брать или давать деньги в долг;
– Жаловаться на жизнь;
– Гадать.
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Взято отсюда