Что можно и нельзя делать во Власьев день. Народные приметы на 24 февраля

Фото: Unsplash.com
По поверьям, чтобы муж не изменял, жене нужно слегка стукнуть его по темени прялкой. А вот проявлять жадность или равнодушие сегодня нельзя – за это могут наказать высшие силы
24 февраля православная церковь чтит священномученика Власия Севастийского. В народе дату звали Власьевым днем, а святого Власия считали покровителем домашнего уюта и домашних животных.
В этот день домашних животных обязательно кормили лучшим кормом. До революции с 24 февраля устраивали скотские торги. А еще день часто бывал холодным:
“Пришел Власьев день, пришли и Власьевские морозы“, – говорили крестьяне.
Что можно и нельзя делать 24 февраля
По поверьям, во Власьев день хорошо напоить и накормить животных – залог сытной жизни семьи, пишет “Мир24”.
Чем больше людей накормишь на Власия, тем больше хлеба будет летом.
Согласно приметам, нельзя в этот день резать корову – к нищете.
Предки считали, что жадность и равнодушие во Власьев день неуместны – за них люди будут наказаны высшими силами.
Поговорки и приметы на 24 февраля
Взято отсюда.
новости республики алтай сегодня , новости алтая и барнаула ,