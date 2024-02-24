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Что можно и нельзя делать во Власьев день. Народные приметы на 24 февраля

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Что можно и нельзя делать во Власьев день. Народные приметы на 24 февраля

Фото: Unsplash.com

По поверьям, чтобы муж не изменял, жене нужно слегка стукнуть его по темени прялкой. А вот проявлять жадность или равнодушие сегодня нельзя – за это могут наказать высшие силы

24 февраля православная церковь чтит священномученика Власия Севастийского. В народе дату звали Власьевым днем, а святого Власия считали покровителем домашнего уюта и домашних животных.

В этот день домашних животных обязательно кормили лучшим кормом. До революции с 24 февраля устраивали скотские торги. А еще день часто бывал холодным:

Пришел Власьев день, пришли и Власьевские морозы“, – говорили крестьяне.

Что можно и нельзя делать 24 февраля

По поверьям, во Власьев день хорошо напоить и накормить животных – залог сытной жизни семьи, пишет “Мир24”.

Чем больше людей накормишь на Власия, тем больше хлеба будет летом.

Согласно приметам, нельзя в этот день резать корову – к нищете.

Предки считали, что жадность и равнодушие во Власьев день неуместны – за них люди будут наказаны высшими силами.

Поговорки и приметы на 24 февраля

  • Оттепель во Власьев день означает, что холодов больше не будет.
  • Сильный снегопад – к скорому приходу весны и зеленому маю.
  • Много долгих сосулек – весна придет поздно.

    • Взято отсюда.

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