Что можно посмотреть в ГДК и его филиалах на новогодних каникулах в Бийске

Городской Дворец культуры и его филиалы подготовили для юных бийчан развлекательную программу на новогодние каникулы
Городской Дворец культуры и его филиалы подготовили для юных бийчан развлекательную программу на новогодние каникулы, сообщила администрация Бийска.
В ГДК можно посмотреть новогоднюю сказку «Подарок для ёлки» 30.12 в 11.00 и 14.00, 31.12 в 12.00, 02.01 в 12.00, 04.01 в 12.00, 05.01 в 12.00, 06.01 в 12.00.
В клубе №2 (п. Новый) 6 января 2024 года в 16.00 пройдут детские колядки «Отворяй ворота – в гости едет Коляда!»
В ДК №1 (п.Сорокино) пройдут:
- 04.01 в 12.00 – МК «Символ рождества»;
- 05.01 в 12.00 – игровая программа «Рождественские гадалки»;
- 06.01 в 12.00 – акция «Рождественские предсказания».
В ДК №2 с. Фоминское с 03.01 по 15.01 пройдёт выставка детских творческих работ «Зима – пора чудес».
По всем вопросам обращаться по тел. 44-83-44
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Взято отсюда