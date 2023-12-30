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Что можно посмотреть в ГДК и его филиалах на новогодних каникулах в Бийске

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Что можно посмотреть в ГДК и его филиалах на новогодних каникулах в Бийске

Городской Дворец культуры и его филиалы подготовили для юных бийчан развлекательную программу на новогодние каникулы

Городской Дворец культуры и его филиалы подготовили для юных бийчан развлекательную программу на новогодние каникулы, сообщила администрация Бийска. 

В ГДК можно посмотреть новогоднюю сказку «Подарок для ёлки» 30.12 в 11.00 и 14.00, 31.12 в 12.00, 02.01 в 12.00, 04.01 в 12.00, 05.01 в 12.00, 06.01 в 12.00.

В клубе №2 (п. Новый) 6 января 2024 года в 16.00 пройдут детские колядки «Отворяй ворота – в гости едет Коляда!»

В ДК №1 (п.Сорокино) пройдут:

  • 04.01 в 12.00 – МК «Символ рождества»;
  • 05.01 в 12.00 – игровая программа «Рождественские гадалки»;
  • 06.01 в 12.00 – акция «Рождественские предсказания».

В ДК №2 с. Фоминское с 03.01 по 15.01  пройдёт выставка детских творческих работ «Зима – пора чудес».

По всем вопросам обращаться по тел. 44-83-44

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Взято отсюда

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