Погода. Оттепель. Снег. Фото: ru.freepik.com

День Прокопа Дорогорушителя считался непредсказуемым, поэтому прогнозов в эту дату не делали, а вот в помощи никому не отказывали

11 марта в високосный год православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. В народе его прозвали “перезимником”, “дорогорушителем” и “дорогопрокопателем” за то, что в это время активно начинали таять снежные накатанные дороги.

Что нельзя делать 11 марта

11 марта на Руси считали непредсказуемым днем. Даже прогнозов не давали, потому что могло произойти буквально все – и хорошее и плохое.

В этот день дом должен быть открыт для близких и друзей, а в помощи нельзя отказывать, были уверены предки.

Если предстояла долгая дорога, нельзя не прислушаться к предчувствиям. Легкое и свободное чувство внутри предсказывало хорошую дорогу, а беспокойство намекало, что поездку можно и отложить до лучших времен.

Народные приметы на 12 марта

Южный ветер и капель – лето будет теплым.

Почки на вербе набухают – урожай будет богатым.

Воробьи собираются под крышей, чистят перышки – идет тепло.

Собака дорогу перебежала – в намеченном деле не будет ни бед, ни удачи.

Взято отсюда