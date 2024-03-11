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Что нельзя делать на Прокопа Дорогорушителя. Народные приметы на 11 марта

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Что нельзя делать на Прокопа Дорогорушителя. Народные приметы на 11 марта

Фото: ru.freepik.com

День Прокопа Дорогорушителя считался непредсказуемым, поэтому прогнозов в эту дату не делали, а вот в помощи никому не отказывали

11 марта в високосный год православная церковь чтит память святого Прокопия Декаполита. В народе его прозвали “перезимником”, “дорогорушителем” и “дорогопрокопателем” за то, что в это время активно начинали таять снежные накатанные дороги.

Что нельзя делать 11 марта

11 марта на Руси считали непредсказуемым днем. Даже прогнозов не давали, потому что могло произойти буквально все – и хорошее и плохое.

В этот день дом должен быть открыт для близких и друзей, а в помощи нельзя отказывать, были уверены предки.

Если предстояла долгая дорога, нельзя не прислушаться к предчувствиям. Легкое и свободное чувство внутри предсказывало хорошую дорогу, а беспокойство намекало, что поездку можно и отложить до лучших времен.

Народные приметы на 12 марта

  • Южный ветер и капель – лето будет теплым.
  • Почки на вербе набухают – урожай будет богатым.
  • Воробьи собираются под крышей, чистят перышки – идет тепло.
  • Собака дорогу перебежала – в намеченном деле не будет ни бед, ни удачи.

    • Взято отсюда.

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