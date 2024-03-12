Мусульмане. Ислам Фото: Unsplash.com

У мусульман идет священный месяц Рамадан. Мусульмане постятся. Однако они делают это не так, как христиане. Пост у мусульман считается временем истинной радости

В России в 2024 году Рамадан наступил 10 марта с заходом солнца. Первый день мусульманского поста пришелся на 11 марта, сообщает РИА Новости.

“Счастливого Рамадана” , – желают друг другу мусульмане. В исламе восприятие поста отличается от христианского. Считается, во время Рамадана Аллах сковал нечистых, чтобы они не могли соблазнять людей, и поэтому поститься становится легко. Рамадан в исламе – особое, благословенное время, месяц радости, духовного роста, благотворительности.

Пост у мусульман проходит иначе, чем у современных христиан и иудеев. Он продолжается целый месяц, но только в светлое время суток. Пока на небе находится Солнце, постящийся ничего не ест и не пьет, не курит, не вступает в половые отношения, а также не пользуется лекарствами, спреями и каплями. С наступлением темноты мусульманам разрешается кушать, а также вести половую жизнь.

Такова особенность соблюдения поста. Именно из-за этих правил мусульманам в Рамадан нельзя есть днем.

Во время Рамадана следует вести себя благородно и сдерживать свой нрав, стараться во всем самосовершенствоваться и делать благие поступки. Одно из таких – накормить постящихся после заката.

Взято отсюда