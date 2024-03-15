реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Что ни в коем случае нельзя делать на Федота Ветроноса. Народные приметы на 15 марта

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Что ни в коем случае нельзя делать на Федота Ветроноса. Народные приметы на 15 марта

Метель и штормовой ветер в Барнауле Фото: Виталий Барабаш

В народном календаре 15 марта отмечено разными названиями: “Федот Ветронос”, “Федот – снежный занос”, “Федот вешний” и “Ветры-вихровеи”

15 марта православная церковь почитает мученика Феодота Киринейского, а в народе этот день прозвали Федотом Ветроносом из-за сильных ветров. Люди надеялись на оттепель. А если ударял мороз, то огорченно вздыхали:

“Федот, да не тот”.

О переменчивости погоды в середине марта предки говорили так:

Евдокия Федота не спросила, весну снарядила, а он то крышу сорвет, то поленницу разворотит, мужиков заботит.

Что нельзя делать 15 марта

  • По народным поверьям, нельзя поднимать оброненные деньги, иначе жди проблем с достатком.
  • В этот день предки старались сидеть дома и лишний раз не выходить на улицу, опасаясь, что ветер надует им проблем.
  • Кроме того, 15 марта не советовали даже идти пешком против ветра, поскольку верили, что ветер в этот день насылают нечистые силы и от него можно заболеть.
  • На Федота не покупали и не ремонтировали одежду. В народе говорили, что так можно зашить счастье.

Народные приметы на 15 марта

  • Дует южный теплый ветер – лето будет жарким и влажным.
  • Длинные сосульки – к долгой весне.
  • Какая погода в этот день – таким будет и июль.
  • Пошел снег – весна задержится надолго и лето будет холодным.

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

МБУ «Автодорстрой» проводит локальный ремонт дорог

Резкие перепады температур в межсезонье отрицательно повлияли на состояние дорожного…

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской 1,4 млн рублей

В Томске пенсионерка забыла в кондитерской 1,4 млн рублей

Пожилая жительница Томска оставила в магазине более миллиона рублей. Об этом…

Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

Лавров: формуле мира Зеленского хотят придать конечный вид

На встрече в Швейцарии по Украине планируется представить окончательный и неизменный вариант…

Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт в РФ

Electrolux, Tefal, Braun и Rowenta начали блокировать параллельный импорт…

Крупные мировые производители бытовой техники начали активно блокировать поставки своей…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp