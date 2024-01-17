Что ни в коем случае нельзя делать на Зосиму Пчельника. Приметы 17 января

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В народе считалось, что сегодня нельзя допускать, чтобы на столе отсутствовал мед, иначе мироздание якобы может разгневаться и наказать нарушителя, наслав на него недуги и неприятности

В православной церкви 17 января чтят память святого мученика Зосимы, пустынника из Киликии. В народно-христианском календаре его зовут Зосима Пчельник.

Что нельзя делать на Зосиму

Нельзя, чтобы на столе не было меда. Крестьяне считали святого Зосиму покровителем пчел и опасались, что за отсутствие меда на столе он разгневается.

Беременные женщины ни под каким предлогом не вступали в диалог с незнакомцами.

Нельзя выходить из дома, если дует сильный ветер.

Запрещалось выходить на улицу после распития алкоголя.

Народные приметы на 17 января

Безоблачное небо и сильный мороз – холодная погода какое-то время еще постоит, пишет “МК”.

Яркая лунная или звездная ночь – примета ясного морозного дня.

Низкие облака – к стуже.

Перед морозами белочки прячутся в дупла и закрывают вход.

Если направление движения ветра у земли и перистых облаков на небе начало совпадать, погода начнет улучшаться.

Снег на Зосиму гнет сучья деревьев – летом пчелы будут роиться.

Взято отсюда.

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