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Что ни в коем случае нельзя делать в Поликарпов день. Народные приметы на 7 марта

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Что ни в коем случае нельзя делать в Поликарпов день. Народные приметы на 7 марта

Весна. Март. Цветы Фото: pixabay.com

В этот день считалось хорошей приметой отведать пирога, приготовленного чужими руками. Этот обычай обещал близкое замужество

7 марта в високосный год православная церковь чтит святого мученика Поликарпа. Предки прозвали дату Поликарповым днем, но было у него и другое, народное название – Кислые девки. На Руси верили, что девушки, которые до Масленицы не вышли замуж, проходят в девках до лета или вообще до конца года, – так сказать, с кислым лицом.

Что нельзя делать в Поликарпов день

Дурной приметой считалось, если девушка на выданье проведет этот день только в женской компании – рядом обязательно должен присутствовать хотя бы один мужчина.

В ином случае поверья обещали одиночество на всю оставшуюся жизнь.

7 марта не стоит убирать или сметать паутину, а также убивать пауков. В народе говорили, что это принесет нужду и несчастье.

Народные приметы на 7 марта 2024

  • Туман в этот день – к дождливому сырому лету.
  • Если воробьи начали сооружать гнезда – похолодания уже не будет.
  • В водоемах еще не сошел лед – хорошего улова не будет всю весну.
  • Слышен стук дятла – весна будет поздней.

Взято отсюда

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