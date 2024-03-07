Весна. Март. Цветы Фото: pixabay.com

В этот день считалось хорошей приметой отведать пирога, приготовленного чужими руками. Этот обычай обещал близкое замужество

7 марта в високосный год православная церковь чтит святого мученика Поликарпа. Предки прозвали дату Поликарповым днем, но было у него и другое, народное название – Кислые девки. На Руси верили, что девушки, которые до Масленицы не вышли замуж, проходят в девках до лета или вообще до конца года, – так сказать, с кислым лицом.

Что нельзя делать в Поликарпов день

Дурной приметой считалось, если девушка на выданье проведет этот день только в женской компании – рядом обязательно должен присутствовать хотя бы один мужчина.

В ином случае поверья обещали одиночество на всю оставшуюся жизнь.

7 марта не стоит убирать или сметать паутину, а также убивать пауков. В народе говорили, что это принесет нужду и несчастье.

Народные приметы на 7 марта 2024

Туман в этот день – к дождливому сырому лету.

Если воробьи начали сооружать гнезда – похолодания уже не будет.

В водоемах еще не сошел лед – хорошего улова не будет всю весну.

Слышен стук дятла – весна будет поздней.

Взято отсюда