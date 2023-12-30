Текст-оберег от побега в магазин прямо перед праздничным застольем

Фото: unsplash.com

В разгар предновогодней суматохи и горящих дедлайнов нужно успеть все: купить подарки, наряды, шампанское и продукты для ужина. Спасает здесь только одно: списки. Аmic.ru собрал топ продуктов (и не только), которые чаще всего забывают купить на Новый год.

Майонез

Салаты – неотъемлемая часть новогоднего стола, и майонез является ключевым ингредиентом для многих из них. Поэтому убедитесь, что у вас в наличии достаточное количество майонеза, чтобы избежать неприятных сюрпризов в день празднования.

Выбирайте майонез вашего предпочтения, будь то легкий или классический, и проверьте срок годности. Помните, что этот продукт также используется для приготовления соусов и закусок, поэтому запасы майонеза всегда пригодятся.

Бенгальские огни

Без фейерверков и бенгальских огней новогодний вечер становится менее ярким и волшебным. Вспышки и искры создают праздничное настроение и делают праздник запоминающимся. Позаботьтесь о том, чтобы ваши запасы “бенгалок” были достаточными, чтобы украсить новогоднюю ночь.

Помните о безопасности при использовании пиротехники и следуйте инструкциям на упаковке. Завершите вечер яркой и веселой феерией, позаботившись о бенгальских огнях заранее.

Горошек и кукуруза

Салаты с горошком и кукурузой – это традиция на новогоднем столе многих семей. Однако из-за их длительного срока хранения они могут быть забыты в списке покупок.

Убедитесь, что у вас есть консервированный горошек и кукуруза, чтобы приготовить любимые блюда. Не забудьте проверить дату их годности, чтобы быть уверенными в их свежести. С горошком и кукурузой ваш новогодний стол будет еще разнообразнее и вкуснее.

Батончики и сладости

В предвкушении праздника мы обычно сосредотачиваемся на основных блюдах и закусках, но сладости также играют важную роль в новогоднем столе.

Не забудьте о покупке батончиков, шоколада и других любимых сладостей для детей и взрослых. Разнообразие сладостей придаст вашему празднику дополнительный шарм и удовольствие.

Помимо них, не забудьте о фруктах и орехах, которые тоже могут стать приятным дополнением к новогоднему столу. Подготовьтесь к встрече Нового года со сладкими наслаждениями!

Свечи и украшения

Для создания уютной и праздничной атмосферы на новогоднем столе и в доме свечи и украшения играют важную роль. Удостоверьтесь, что у вас есть достаточно свечей разных размеров и цветов.

Также проверьте состояние ваших новогодних украшений и дополните их, если необходимо. Украшения для елки, гирлянды и мишура могут превратить ваш дом в сказочное место.

Не забудьте о мелочах, которые могут сделать вашу новогоднюю ночь незабываемой и создать праздничное настроение. Пусть ваш новогодний стол будет ярким и вкусным.

город Горняк



Источник