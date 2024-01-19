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Что нужно сделать на Крещение, чтобы выйти замуж. Народные приметы 19 января

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Что нужно сделать на Крещение, чтобы выйти замуж. Народные приметы 19 января

Крещение Господне Фото: Виталий Барабаш

Предки верили, что в ночь на Крещение открываются небеса и Бог слышит все просьбы людей. Поэтому все молитвы, вознесенные в крещенскую ночь, сбываются

19 января – большой церковный праздник Крещения Господня, обросший огромным количеством народных примет и обрядов. Например, купание в проруби – больше народная традиция, нежели религиозная. А вера в то, что ледяная святая вода из проруби смывает грехи, это народное поверье, не имеющее отношения к церковным правилам.

Крещенские народные приметы

По народным поверьям, незамужние девушки в ночь на Крещение могут увидеть во сне будущего избранника.

Чтобы скорее выйти замуж, свободные девушки собирали на Крещение воду из семи храмов. Вечером выпивали ее, приговаривая: “Господь в Иордане крестился, всему миру свет объявился. Так и я скоро встречу свою судьбу, свет в окошке найду”.

Считается, что ребенка, крещенного 19 января, ждет невероятно счастливое будущее.

Народные приметы на 19 января

  • Холодная и особенно темная ночь 19 января говорит о предстоящем богатом урожае.
  • Небо усыпано звездами – к щедрому осеннему урожаю грибов, гороха и ягод.
  • Днем идет снег – будет много хлеба.
  • На Крещение вовсе нет снега – урожай будет скудным.
  • Мощные вихри на Крещение предрекают отличное роение пчел.
  • Полная луна говорит о весеннем полноводии.

Взято отсюда

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