Что нужно сделать на Крещение, чтобы выйти замуж. Народные приметы 19 января

Фото: Виталий Барабаш
Предки верили, что в ночь на Крещение открываются небеса и Бог слышит все просьбы людей. Поэтому все молитвы, вознесенные в крещенскую ночь, сбываются
19 января – большой церковный праздник Крещения Господня, обросший огромным количеством народных примет и обрядов. Например, купание в проруби – больше народная традиция, нежели религиозная. А вера в то, что ледяная святая вода из проруби смывает грехи, это народное поверье, не имеющее отношения к церковным правилам.
Крещенские народные приметы
По народным поверьям, незамужние девушки в ночь на Крещение могут увидеть во сне будущего избранника.
Чтобы скорее выйти замуж, свободные девушки собирали на Крещение воду из семи храмов. Вечером выпивали ее, приговаривая “Господь в Иордане крестился, всему миру свет объявился. Так и я скоро встречу свою судьбу, свет в окошке найду“.
Считается, что ребенка, крещенного 19 января, ждет невероятно счастливое будущее.
Народные приметы на 19 января
Взято отсюда.
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