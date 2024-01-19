реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

Что нужно сделать на Крещение, чтобы выйти замуж. Народные приметы 19 января

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Что нужно сделать на Крещение, чтобы выйти замуж. Народные приметы 19 января

Фото: Виталий Барабаш

Предки верили, что в ночь на Крещение открываются небеса и Бог слышит все просьбы людей. Поэтому все молитвы, вознесенные в крещенскую ночь, сбываются

19 января – большой церковный праздник Крещения Господня, обросший огромным количеством народных примет и обрядов. Например, купание в проруби – больше народная традиция, нежели религиозная. А вера в то, что ледяная святая вода из проруби смывает грехи, это народное поверье, не имеющее отношения к церковным правилам.

Крещенские народные приметы

По народным поверьям, незамужние девушки в ночь на Крещение могут увидеть во сне будущего избранника.

Чтобы скорее выйти замуж, свободные девушки собирали на Крещение воду из семи храмов. Вечером выпивали ее, приговаривая “Господь в Иордане крестился, всему миру свет объявился. Так и я скоро встречу свою судьбу, свет в окошке найду“.

Считается, что ребенка, крещенного 19 января, ждет невероятно счастливое будущее.

Народные приметы на 19 января

  • Холодная и особенно темная ночь 19 января говорит о предстоящем богатом урожае.
  • Небо усыпано звездами – к щедрому осеннему урожаю грибов, гороха и ягод.
  • Днем идет снег – будет много хлеба.
  • На Крещение вовсе нет снега – урожай будет скудным.
  • Мощные вихри на Крещение предрекают отличное роение пчел.
  • Полная луна говорит о весеннем полноводии.

    • Взято отсюда.

    новости горного алтая и республики алтай сегодня , новости горного алтая в контакте ,

    ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

    Выпечка
    Горячие блюда
    Десерты
    Заготовки
    Закуски
    Напитки
    Салаты
    Соусы
    Супы

    МЫ В СОЦСЕТЯХ

    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

    НАПИСАТЬ НАМ

     Новости

    На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком

    19.01.2024

     Новости

    В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП

    19.01.2024

     Новости

    Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован, пишут СМИ

    19.01.2024

     Новости

    В Севастополе автомобиль упал в котлован

    19.01.2024

     Новости

    Житель Камчатки бил детей сожительницы током и лишал их еды

    19.01.2024

     Интересное

    Посла Франции вызвали в МИД РФ

    19.01.2024

     Интересное

    СК возбудил дело из-за поста главы узбекского землячества о бойцах СВО

    19.01.2024

     Интересное

    Такой день. Печальная история о пенсионере и теримналы в новых травмаях Барнауле

    19.01.2024

     Интересное

    Крещение Господне. Что это за праздник и почему его называют Богоявлением

    19.01.2024

    Безформата
    нгс
    риановости
    газетару
    толк
    Алтапресс

    РЕКЛАМА

    22бот
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
    реклама горняк22 22регион
    22бот
    Поиск
    Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
    22бот
    реклама горняк22 22регион
    Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
    Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске