Что нужно сделать на Вселенские бабьи именины. Народные приметы 30 сентября

Девушка. Осень Фото: Pixabay

По народным поверьям считалось, что если 30 сентября оплакать всех своих близких и свою собственную долю, то в течение года не случится ничего плохого

30 сентября отмечают День памяти Веры, Надежды, Любови и матери их Софии. Поэтому на Руси в этот день многие девушки праздновали свои именины, а празднику в народе дали название – Вселенские бабьи именины. По-другому дату называют “Девичий праздник” и “Бабья выть”.

Народные традиции на 30 сентября

В этот день женщины громко плакали. Это была дань традиции. Считалось, что таким образом женщины избавляли себя и свои семьи от горестей, печали и бед. В этом обряде смешались языческая и христианская традиции, и из акта поминовения святых мучениц родился ритуал.

В этот день в селениях устраивали “деревенские святцы”. Молодежь собиралась вечером вместе и присматривала себе пару. Девушки, которые уже были влюблены, молились о том, чтобы судьба подарили им ответное чувство.

Народные приметы 30 сентября

Зяблик летит – стужу несет.

Если ранняя белка имеет голубую шубку, то и весна будет ранней.

Зима будет крепкой, если белка начинает линять снизу-вверх.

Если полетят журавли в этот день, то на Покров будет мороз, а нет, то зима будет позднее.

Если в этот день пошел дождь, будет ранняя весна.

Если гнездо ежа построено в середине леса, то зима будет лютой.

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