Что нужно знать, выбирая широкоформатные МФУ

Многие модели могут предлагать как объемные предметы, так и оттиски мелкогабаритных решений

Широкоформатная печать достаточно популярны в сфере рекламной продукции и полиграфии, поэтому широкоформатное мфу пользуется повышенным спросом. Это многофункциональные установки, которые предлагают безграничные возможности. Многие модели, например, могут предлагать как объемные предметы, так и оттиски мелкогабаритных решений, которые часто рассматриваются как этикетки, сувениры и тому подобные.

По технике печати оборудование делится на:

электростатическое;

струйное;

лазерное;

перьевое;

варианты с прямым выводом.

Лидирующие позиции занимают струйные, с помощью которых можно получить цветные картинки. Как правило, здесь используется пьезоструйный способ печати. Если говорить о перьевой технике, она примитивна, однако работает достаточно медленно. Высокой точностью построения характеризуются электростатические и лазерные решения. Кроме того, есть оборудование прямого вывода нужного проекта именно на носитель, прошедший обработку специальными составами. Однако они позволяют получить исключительно монохромные отпечатки.

Основной составляющей такой техники является печатающая головка с впрыскивающим механизмом и соплом.

Об ассортименте широкоформатных принтеров

Кроме деления по способу нанесения оттиска, инженерные системы печати классифицируются по типу печати. Предложены рулонными и планшетными вариантами. Носителем в последних выступают плоские листы и предметы, толщина которых составляет 4-5 см. Сырье держится вакуумными держателями. Печать выходит высокоточной, что имеет определяющее значение. Более практичными считаются рулонные модели. Они способны предлагать изображения больших размеров в длину или много миниатюрных отпечатков. В данном случае используется гибкое сырье, в том числе бумага.

Помимо всего прочего, есть гибридные решения шириной до трех метров и больше. Здесь есть транспортная лента. Совместимы с различными типами носителя, причем как гибкого, так и жесткого. Особенно востребованы по причине серьезного диапазона возможностей.

Если говорить о чернилах, оборудование делится на:

сольвентные, демонстрирующие оперативность и серьезную палитру цветов;

УФ. Дают возможность наносить картинку на разные поверхности. При высыхании чернила формируют достаточно плотную пленку.

Грамотный подход к выбору позволит получить соответствующий результат.

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