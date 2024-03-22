Птица. Весна Фото: unsplash.com
В народе 22 марта радовались приходу весны и прилету певчих птиц, в том числе жаворонков. К их возвращению было принято готовить кормушки и скворечники
22 марта православная церковь чтит память Сорока мучеников Севастийских. Отсюда народные названия “Сороки” и “Сорок сороков”. А еще это День жаворонка, потому что после этой даты световой день становится длиннее ночи и прилетают перелетные птицы.
Что приготовить 22 марта
Хозяйки готовили упругое, хорошо замешенное тесто и из него выпекали печенье в виде птиц. Получившуюся сдобу смазывали крепким сладким чаем. Выпечку отдавали детям со словами:
“Жаворонки прилетели, на головку детям сели”.
Мальчишки вместе с печеньем лезли на крышу и привязывали испеченных жаворонков к шестам, зазывая птиц скорее вернуться и принести весну.
Что нельзя делать 22 марта
Поскольку этот день связан с птицами, то некоторые запреты касаются именно их. Так, нельзя кричать, нельзя ловить птиц, а также разорять гнезда. В противном случае от человека отвернется удача.
Также запрещается кормить птиц хлебом. Это сулит голод и разорение. Покормить их можно зерном.
Девушкам не рекомендуется надевать что-то блестящее. Предки верили, что тогда сорока заберет удачу.
Нельзя считать ворон и галок. Это приведет к разорению. Не рекомендуется давать что-либо в долг, так как это потом не вернут.
Народные приметы на 22 марта
- Если 22 марта стоит теплый день, то такая погода продержится ближайшие 40 дней.
- Воробьи расчирикались – скоро потеплеет.
- Скворцы прилетели – весна наступит рано, а если чайки – скоро пойдет лед.
- Жаворонки прилетели – скоро наступит стабильное потепление, а если зяблики – похолодание.
- Теплый ветер в этот день предвещает дождливое лето.
- От 15 до 22 марта не было дождей – лето предстоит засушливое.
- Если разразился первый гром, то год будет голодным и неурожайным, а если ударил мороз – богатым на урожай.
- Какая погода в этот день, такую стоит ждать и на сенокос.
Взято отсюда