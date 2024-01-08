Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

Фото: pixabay.com
Пост завершился, однако главным блюдом дня после Рождества были каши. Отсюда и забавное народное название даты – Бабьи каши
На следующий день после Рождества в православной церкви установлен праздник в честь святой Девы Марии. Он называется Собор Пресвятой Богородицы. В народе 8 января звалось “Бабьи каши”. Главным угощением в этот день считалось именно это блюдо. Кашу обязательно ставили на стол.
Что можно и нельзя делать 8 января
На следующий день после Рождества люди выражали уважение бабкам-повитухам, помощницам в родах.
Тяжелая работа и домашние дела были под запретом.
Поверья также запрещали шить, вышивать, вязать – в общем, заниматься рукоделием.
Следуя приметам, не покупали веревки, не варили и не пили кисель.
Народные приметы на 8 января
Если 9 января разбушевалась вьюга и ударил мороз, лето в наступившем году будет холодным.
Снег липнет к ладоням – к теплу.
Красное небо после заката – примета похолодания.
Взято отсюда.
алтай последние новости , новости горно алтайска и республики алтай ,