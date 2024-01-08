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Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

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Что обязательно нужно съесть в Бабьи каши. Народные приметы 8 января

Фото: pixabay.com

Пост завершился, однако главным блюдом дня после Рождества были каши. Отсюда и забавное народное название даты – Бабьи каши

На следующий день после Рождества в православной церкви установлен праздник в честь святой Девы Марии. Он называется Собор Пресвятой Богородицы. В народе 8 января звалось “Бабьи каши”. Главным угощением в этот день считалось именно это блюдо. Кашу обязательно ставили на стол.

Что можно и нельзя делать 8 января

На следующий день после Рождества люди выражали уважение бабкам-повитухам, помощницам в родах.

Тяжелая работа и домашние дела были под запретом.

Поверья также запрещали шить, вышивать, вязать – в общем, заниматься рукоделием.

Следуя приметам, не покупали веревки, не варили и не пили кисель.

Народные приметы на 8 января

Если 9 января разбушевалась вьюга и ударил мороз, лето в наступившем году будет холодным.

Снег липнет к ладоням – к теплу.

Красное небо после заката – примета похолодания.

Взято отсюда.

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