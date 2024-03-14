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Что означают сны на Авдотью Свистунью и что строго запрещено делать 14 марта. Приметы

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Что означают сны на Авдотью Свистунью и что строго запрещено делать 14 марта. Приметы

Фото: stine moe engelsrud с сайта Pixabay

В этот день женщины старались не стричь волосы, суеверно опасаясь, что вместе с локонами можно отрезать и мужскую любовь. А вот сны старались запомнить и потом толковали их

14 марта православные верующие вспоминают святую мученицу Евдокию, которую в народе знали как Авдотью Плющиху, Авдотью Весновку и Евдокию Свистунью. Прозвище Свистунья пошло оттого, что этот день часто отличался порывистыми и свистящими ветрами.

На Авдотью крестьяне специально выходили на улицу и дули в свистелки, чтобы дозваться весну. Также ее зазывали с помощью песен и приговорок. Второе же название – Плющиха – связано со снегом. К этому дню сугробы уже начали таять и многие из них лежат островками – “плюшками”.

Что означают сны 14 марта: сонник

  • Видеть иконы – к здоровью.
  • Кроить во сне, ткань – к разорению.
  • Вшей чесать – к прибыли.
  • Кто в этот день увидит огородную зелень, у того пополнится семья.
  • Сдобу вкушать – к печали.
  • Обувь чистить – к дальней дороге.
  • Разглядывать себя в зеркало – к изменению.
  • Видеть колесо – к судебному процессу.

    • Что нельзя делать 14 марта

    На Авдотью в народе не советовали выходить из дома после захода солнца, чтобы не навлечь на себя неприятности.

    Нельзя в этот день отказывать просящим милостыню.

    Женщины не стригли волосы, в старину верили, что вместе с ними можно отрезать и мужскую любовь.

    На Руси 14 марта старались ничего не планировать, поскольку, по народным поверьям, задуманное на Авдотью не исполнится.

    Народные приметы на 14 марта

  • “Какова Евдокия, таково и лето”, – говорили крестьяне.
  • Если в полдень 14 марта видно солнце – весна будет ранняя, если метет метель – вся неделя будет метельная.
  • Чем больше выпадет снега, тем выше будет урожай зерновых.
  • Если в мороз вспотели оконницы и рамы – жди потепления.

    • Взято отсюда.

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