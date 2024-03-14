Что означают сны на Авдотью Свистунью и что строго запрещено делать 14 марта. Приметы

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В этот день женщины старались не стричь волосы, суеверно опасаясь, что вместе с локонами можно отрезать и мужскую любовь. А вот сны старались запомнить и потом толковали их

14 марта православные верующие вспоминают святую мученицу Евдокию, которую в народе знали как Авдотью Плющиху, Авдотью Весновку и Евдокию Свистунью. Прозвище Свистунья пошло оттого, что этот день часто отличался порывистыми и свистящими ветрами.

На Авдотью крестьяне специально выходили на улицу и дули в свистелки, чтобы дозваться весну. Также ее зазывали с помощью песен и приговорок. Второе же название – Плющиха – связано со снегом. К этому дню сугробы уже начали таять и многие из них лежат островками – “плюшками”.

Что означают сны 14 марта: сонник

Видеть иконы – к здоровью.

Кроить во сне, ткань – к разорению.

Вшей чесать – к прибыли.

Кто в этот день увидит огородную зелень, у того пополнится семья.

Сдобу вкушать – к печали.

Обувь чистить – к дальней дороге.

Разглядывать себя в зеркало – к изменению.

Видеть колесо – к судебному процессу.

Что нельзя делать 14 марта

На Авдотью в народе не советовали выходить из дома после захода солнца, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Нельзя в этот день отказывать просящим милостыню.

Женщины не стригли волосы, в старину верили, что вместе с ними можно отрезать и мужскую любовь.

На Руси 14 марта старались ничего не планировать, поскольку, по народным поверьям, задуманное на Авдотью не исполнится.

Народные приметы на 14 марта

“Какова Евдокия, таково и лето”, – говорили крестьяне.

Если в полдень 14 марта видно солнце – весна будет ранняя, если метет метель – вся неделя будет метельная.

Чем больше выпадет снега, тем выше будет урожай зерновых.

Если в мороз вспотели оконницы и рамы – жди потепления.

Взято отсюда.

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