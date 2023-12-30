Сон. Девушка спит. Подушка Фото: Unsplash.com
Приснившиеся в последние дни декабря сны считались вещими. В Данилов день спящих нельзя было резко будить или переворачивать, нельзя было даже поцеловать
30 декабря православные христиане чтят ветхозаветного пророка Даниила. Он жил в VI–V веках до нашей эры. Самое известное чудо святого – спасение от львов: звери не тронули юношу-христианина.
Что означают сны 30 декабря
На Руси считали, что сны, приснившиеся в последние дни декабря, – вещие.
Для того, чтобы разгадать сон, наши предки обращались с молитвой к пророку Даниилу, который мог послать какой-либо знак.
30 декабря незамужние девушки гадали на будущего супруга. Считалось, что его можно было увидеть во сне, если положить под подушку бумажки с именами трех святых отроков – Анания, Азария и Мисаила.
Что нельзя делать 30 декабря
- Нельзя заниматься шитьем и рукоделием, чтобы не притянуть неприятности в личную жизнь.
- Нельзя пить воду перед баней.
- Нельзя рассказывать кому-либо о неуспехах и неудачах.
Народные приметы на 30 декабря
- Каков Данилов день, таков и май.
- Если иней покрыл все вокруг, то через 7 дней наступит потепление.
- Иней на Даниила — к теплым Святкам.
- Если за окном метет метель, то пчелы в следующем году будут хорошо трудиться.
- Темные леса отражаются в низких плотных облаках — погода переменится на снежную и пасмурную.
- Устойчивый юго-западный ветер предвещает снежную погоду без больших морозов.
- Средняя облачность с прояснениями — к хорошей погоде.
Взято отсюда