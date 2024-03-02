Что писали в США об освоении целинных земель на Алтае

С середины 1950-х годов освоение целины вызвало интерес и за рубежом. Внимание к труду первоцелинников Алтая проявляли известные иностранцы, представившие свои впечатления о нашем регионе в нескольких книгах. Но в США успехи наших тружеников фактически подпадали тогда под… обвинение в антиамериканской деятельности.

«Дикий Билл» в совхозе

В августе 1955 года в совхоз Комсомольский Павловского района нагрянул гость из США Уильям Орвилл Дуглас, имевший прозвище «Дикий Билл». Этот прославившийся своей несговорчивостью член Верховного суда США – настоящий рекордсмен. Он занимал место члена суда дольше всех коллег: в течение 36 лет (1939–1975). К сельскому хозяйству заокеанский судейский чиновник старался держаться ближе. Известно, что даже в солидном возрасте Дуглас получал травмы от общения с лошадьми на собственной ферме. Животные его то лягали, то сбрасывали, ломая ребра.

На страницах изданного в 1956 году описания своего путешествия по СССР Дуглас назвал дорогу от Барнаула до совхоза «Комсомольский» дорогой отверженных: «Хозяйство является изолированным и отдаленным от Барнаула тридцатью километрами ужасной дороги. Я не видел автомобилей, припаркованных возле коттеджей работников, и спросил об этом директора Рыжикова».

В длительной поездке по нашей стране, и в том числе на Алтае, «Дикого Билла» сопровождал малоизвестный тогда Бобби Кеннеди – будущий генеральный прокурор США, младший брат будущего президента США Джона Кеннеди. Если углубиться в историю той поездки американских юристов на целинный Алтай 1955 года, то можно убедиться, как серьезно относились в США к подробностям таких вояжей своих граждан. Рассказ о совхозе «Комсомольский» под Барнаулом попал в 1961 году на страницы доклада комитета Конгресса США по антиамериканской деятельности. Судья Дуглас напомнил членам комитета: «Когда Хрущёв сделал распоряжения о преобразовании целинных земель в пшеничные поля, это привело к активности молодежи. Комсомол (ВЛКСМ) начал действовать и создал многие хозяйства, одним из которых стал «Комсомольский» рядом с Барнаулом. Директор хозяйства Лев Рыжиков сказал мне, что все мужчины и женщины, которые туда приехали, сделали это добровольно».

О вежливости

На Алтае побывал в первый целинный год и британский автопутешественник Патрик Серджент. На фотовклейках в книге «Дорога в Самарканд» этот журналист из газеты Daily Mail не только оставил нам память о краевой столице образца 1954 года, но и отметил вежливость барнаульцев по сравнению с жителями Москвы. А гостю было с чем сравнивать. Ведь он за три месяца побывал также в Ленинграде, Харькове, Киеве, Ялте, Тбилиси, Ташкенте и Самарканде.

«Возвратившись в Барнаул, я вовремя попал на встречу с редактором газеты «Алтайская правда». Редактор был худой, высокий, темноволосый мужчина лет тридцати пяти с беспокойным лицом, который закончил факультет журналистки Ленинградского университета и с нетерпением ждал, чтобы вернуться в большой город, в большую газету. Краевое издание «Алтайская правда» (как и все русские газеты) состоит из четырех полос с тиражом около 42 000. Это главная газета в крае. Есть много других изданий для предприятий, сел, организаций, и большая часть прибыли «Алтайской правды» состоит из печати в своей типографии этих других изданий. Насколько вежливы и предупредительны люди в Барнауле по сравнению с глупой, раздражающей бюрократией в Москве».

Кстати, давний гость Барнаула сэр Патрик Серджент жив и здравствует. 17 марта ему будет 100 лет.

Зять Трумэна – о барнаульском трамвае

С 1955 года началась история Алтайского моторного завода. Ведь потребовалось на месте организовать крупное производство сельскохозяйственной техники, предназначенной для освоения целинных и залежных земель Сибири и Казахстана. Поэтому в Барнауле это потребовало новых усилий властей города и края, чтобы сделать путь работников нового завода от дома до цехов удобнее.

Уже весной 1955 года объемы финансовых затрат на строительство барнаульских трамвайных путей поразили воображение американского корреспондента Эльберта Клифтона Дэниела. 21 мая «Нью-Йорк Таймс» поместила его корреспонденцию из Барнаула: «Сумму более 12 миллионов рублей Советское правительство вкладывает в прокладку двадцати пяти миль трамвайных путей на травянистых холмах сибирской степи на юго-западе Барнаула». Автор этой заметки был женат на Маргарет – единственной дочери бывшего президента США Гарри Трумэна.

В ясли к первенцам целины

Но работой на алтайской целине интересовались не только недруги СССР из США, но и литераторы левых взглядов. Об одном из них написал стихотворение поэт-летописец целины Борис Кауров. Хуан Хельман в автобиографии помнил о своих корнях: «Я единственный аргентинец в нашей семье: родители и старшие братья родились на Украине».

С ранних лет Хельману пришлось зарабатывать на жизнь. Водил грузовик, работал на металлургическом заводе, пробовал себя в журналистике. Эта работа осталась на всю жизнь. Хуан Хельман-журналист почти так же знаменит в Аргентине, как Хуан Хельман-поэт.

Борис Кауров вспомнил трогательную сценку во время поездки с аргентинцем в поселок целинников:

Всей душою открытой

Не смогли показать мы

Ни дворцов знаменитых,

Ни роскошной усадьбы.

Но в поселке,

Который

Мы в степи заложили,

Кроме новой конторы –

Ясли детские были.

И зашли мы попутно

С нашим гостем веселым

В этот домик уютный

К малышам-новоселам.

Там, у детской кроватки,

В тишине белоснежной,

Не стыдясь, без украдки

Плакал гость зарубежный.

Приезжали три десятка?

В августе 1956 года было подготовлено постановление ЦК ВЛКСМ о приглашении в Советский Союз молодежи зарубежных стран на уборку урожая на целинных землях. Из документа можно узнать и о планах приезда молодых англичан на алтайскую целину. Стоит, наверное, привести этот небольшой текст здесь полностью.

«1. Удовлетворить просьбу Центральных Комитетов Димитровского союза народной молодежи Болгарии, Чехословацкого союза молодежи, Союза трудящейся молодежи Румынии и Национального союза студентов Англии о приезде в СССР групп молодежи для участия в уборке урожая на целинных землях в августе с.г. сроком на 20 дней в количестве 200–300 человек, в том числе из Болгарии – 120 человек, Чехословакии – 30 человек, Румынии – 25 человек и из Англии – 60 человек.

2. Две группы болгарской молодежи, по 60 человек каждая, направить на уборку урожая в совхозы «Русско-Полянский» Омской области РСФСР и имени Богдана Хмельницкого Кустанайской области Казахской ССР; группу молодежи Чехословакии – в совхоз «Ждановский» Кокчетавской области Казахской ССР; группу молодежи Румынии – в совхоз «Симферопольский» Кокчетавской области Казахской ССР, и две группы английской молодежи, по 30 человек каждая, – в совхозы «Краснодарский» Алтайского края РСФСР и «Урнекский» Кустанайской области Казахской ССР…».

Но в Усть-Пристанском районе сейчас не помнят о приезде такой большой группы иностранцев в совхоз и село Краснодарское, возникшие в годы освоения целины.

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Взято отсюда.

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