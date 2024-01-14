Что почитать в январе

Где еще найти ориентиры в огромном море литературы, которое захлестнуло маркетплейсы и книжные магазины?

«Чагин». Евгений Водолазкин

Евгений Водолазкин, автор знаменитого «Авиатора», написал новый замысловатый роман об архивисте Исидоре Чагине.

Особенность главного героя в том, что его мозг подобен компьютеру, мгновенно запоминает все, что прочтет, и никогда не забывает. В начале романа автор довольно иронично повествует о похоронах Чагина. Порой даже комично. «Зачитывая некролог, она (сотрудница похоронной службы) запнулась. Бросила взгляд в свою бумагу, потом на Исидора, и не очень уверенно сказала, что руки покойного пахнут просоленными морскими канатами. Многие заулыбались, поскольку никаких канатов в жизни Исидора не было. Он, вообще говоря, казался ходячей скрепкой».

Судя по описанию, данному Чагину его товарищами, архивист напоминал гоголевского Акакия Акакиевича или чеховского человека в футляре. Сплошной шаблон без души, без характера, без эмоций. И только дневник главного героя проливает свет на его полную приключений жизнь.

Роман состоит из четырех частей – «Дневник Чагина», «Операция «Биг-Бен»», «Незабываемое» и «Лета и Эвноя». Они освещают четыре периода в жизни героя. В первой и последней рассказывается трагическая история любви, ну и все, что с этим связано: предательство, утраты и снова любовь. Вторая и третья части словно вырваны из других книг, поскольку существенным образом отличаются сюжетом и жанром. Одна – просто шпионский сериал, другая – латиноамериканская мелодрама. Герой в юности сотрудничает со «службой безопасности городской библиотеки» и внедряется в Шлимановский кружок (занимающийся далеко не только изучением биографии Генриха Шлимана), доносит органам обо всем, что происходит на его заседаниях. В период службы в разведке – пытается выкрасть из Британского музея проданный туда большевиками Синайский кодекс… Дневниковые записи для Чагина – попытка осмысления событий, которые, по его мнению, должны привести к тому, чтобы он научился забывать.

На склоне лет Чагин пишет поэму «Одиссей», где излагает события своей жизни гекзаметром, перемежая правду с выдумкой. Показано увлечение ленинградских кружковцев Шлиманом, переходящее в случае Чагина в подражание. Шлиман потерял возлюбленную, но, поверив в «Илиаду», обрел Трою. Чагин поверил в себя, вернул возлюбленную и написал «Одиссею».

«Дар речи». Юрий Буйда

В романе Юрия Буйды привлекают метафоричные описания предметов и явлений, выдающих отношение автора к происходящему.

«На кольцевую выползают громадные фуры, которые везут в Москву мясо и собольи шубы, стальные трубы и бриллианты. Тысячи фур, груженные удовольствиями и развлечениями, преступлениями и наказаниями». Конечно, после таких строк, подчеркивающих образованность и литературный вкус автора, непременно захочется читать дальше. Не могут разочаровать искушенного читателя и остроумные диалоги, которые ведут между собой богемствующие журналисты, офицеры КГБ и красивые женщины. Герои романа ироничны, блестяще образованы и владеют несколькими языками.

Это не первое произведение автора. Юрий Буйда известен романами «Пятое царство», «Вор, шпион и убийца», «Прусская невеста», «Синяя кровь». Его книги выходят в разных странах, не раз номинировались на известные литературные премии.

Новый роман – об истории России ХХ–XXI веков, от революции до 2020 года. В жизни главного героя происходит много удивительных событий. В 16 лет он обретает семью. Его отец – известный телеведущий. Также в его жизни появляются брат и любимая женщина. Парень попадает в старую московскую аристократическую семью. У каждого – свои грешки, свои тайны.

В одном из интервью Юрий Буйда очень точно охарактеризовал суть своих стремлений в романе: «Мне хотелось бы, чтобы историческая достоверность как бы сама собой вырастала из личных правд, которые пересекаются, расходятся, ломаются, конфликтуют, роднятся, срастаются, образуя сложный рисунок эпохи».

«Дар речи», считают критики, представляет собой попытку объяснить, как прошлое человека влияет на его настоящее, способствует или препятствует будущему. Исторические перипетии и всплывающие на поверхность личные тайны рушат семью, позволяя одним взлететь, а другим остаться за бортом.

«Оккульттрегер». Алексей Сальников

Алексей Сальников прославился после романа «Петровы в гриппе и вокруг него». Книга вызвала широкое обсуждение литературных критиков и получила литературную премию.

Новый роман автора «Оккульттрегер» написан в жанре городского фэнтези. В неприметном уральском городке творятся странные дела, хотя внешне все спокойно. Прошел Новый год, люди доедают прошлогодние салаты, запивая их шампанским. А между тем случилось страшное. Пропала оккульттрегер Наташа. Ее коллега Прасковья должна выяснить, что случилось. Чтобы начать сопереживать, нужно понять, кто такой этот самый оккульттрегер. По версии автора, это мифическое создание охраняет равновесие, не дает замерзнуть северным городам и выступает посредником между херувимами, чертями и людьми. Прасковья тоже обладает такими свойствами. Живет среди людей и маскируется под них. С ней живет гомункул, имя которого называть ни в коем случае нельзя. Гомункул предстает в образе ребенка, а Прасковья – его нерадивая молодая мамаша. И никто вокруг не догадывается, какая высокая миссия на них возложена. Раз в четыре месяца Прасковья и гомункул меняют внешность.

Естественно, эти герои живут в городе не просто так, им нужно спасать хрупкий человеческий мир от мути! Прасковья должна не дать этой субстанции поглотить мир.

Привычная иерархия добра и зла у автора слегка отредактирована. Черти – веселые и предприимчивые, а ангелы – унылые и педантичные.

«Шолохов. Незаконный». Захар Прилепин

В читательском голосовании на литературную премию «Большой книги» победила книга Захара Прилепина «Шолохов. Незаконный».

Много лет критики и литературоведы ведут споры о том, кому принадлежит авторство романа «Тихий Дон». Слишком уж отличается стиль написания от «Поднятой целины». Первые слухи о плагиате появились в 1928 году вместе с выходом первых двух томов «Тихого Дона» в журнале «Октябрь». Говорили, что Шолохов присвоил рукопись из полевой сумки безвестного белого офицера, расстрелянного большевиками, и опубликовал под своим именем. В 1937–1938 годах неожиданно развернулась новая кампания. Стали поступать письма от казаков с новыми обвинениями Шолохова в плагиате. В некоторых из этих писем утверждалось, что действительным автором «Тихого Дона» был писатель, участник Белого движения Фёдор Крюков.

Захар Прилепин в своем литературном исследовании приводит десятки аргументов в защиту авторства Шолохова.

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Взято отсюда.

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