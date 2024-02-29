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Что подарить на 8 Марта? Топ-7 идей от сети магазинов “Телефоника” в Барнауле

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На многие позиции в салонах действуют скидки

Что подарить на 8 Марта? Топ-7 идей от сети магазинов "Телефоника" в Барнауле

Подарки на праздник / Фото: freepik.com

Уже в следующую пятницу, 8 марта, наступит первый весенний праздник. В этот день приятно поздравлять любимых женщин, окружать их заботой и вниманием. Но что подарить? Сеть магазинов “Телефоника” составила подборку идей для подарков.

Новый смартфон

Пожалуй, это самый желанный подарок. Его можно подарить своей второй половинке, маме, бабушке, сестре или дочери. При заказе смартфона от 10 тыс. руб. на сайте “Телефоники”, часы или наушники 1More* – в подарок.

Умная техника

Это может быть робот-пылесос, который облегчит уборку, умный чайник, который можно включить из любой точки квартиры или умный телевизор, который расширит возможности привычного ТВ, например, при помощи онлайн-кинотеатров.

Умные колонки с голосовыми помощниками

Например, Марусей, Алисой или Салютом. Они ответят на любые вопросы, подскажут новый рецепт, поставят таймер или заведут будильник, и, конечно, всегда включат любимую музыку. Умная колонка – первый шаг к созданию умного дома. Узнать, какую колонку лучше выбрать или как начать создавать умный дом, можно в “Телефонике”.

Товары для красоты и здоровья

Пожалуй, это самая классическая идея для подарка. Фены, стайлеры для волос, электрические зубные щетки, массажеры, умные весы и другие товары доступны в магазинах сети и при онлайн-заказе. На многие позиции в салонах действуют скидки.

Беспроводные наушники

Они наполнят музыкой самые яркие моменты жизни. Беспроводные наушники – желанный подарок. Кстати, в магазинах ряд моделей продают со скидкой до 50%.

Новый чехол на смартфон

В “Телефонике” можно найти оригинальный чехол или накладку на все популярные модели смартфонов.

Любой аксессуар

Например, пауэрбанк, зарядка, USB*-кабель, держатель для смартфона, сумку для ноутбука. Многие пауэрбанки, зарядные устройства и дата-кабели продают в салонах и на сайте со скидкой до 30% при покупке от двух штук. Это хорошая идея, чтобы купить подарок сразу нескольким дорогим сердцу женщинам.

Приходите за подарком в салоны “Телефоника”. Они расположены в Барнауле по адресам:

  • пр. Ленина, 51;
  • ТРЦ “Европа”;
  • ТРЦ “Пионер”;
  • ТРЦ Galaxy*;
  • ТЦ “Звезда” на Силикатном.

* Акция действует до 10.03.2024. Все подробности на сайте сети магазинов “Телефоника”.

* More (“Мор”); USB (“ЮЭсБи”).

ООО “ТЛФ”

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