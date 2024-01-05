Рождество. Рождественский пост Фото: Unsplash.com

Перед Рождеством есть еще пара дней, чтобы выбрать и упаковать подарки близким и друзьям на этот светлый церковный праздник

В России принято основные подарки дарить на Новый год – с 31 декабря на 1 января. Однако дореволюционная традиция одаривать близких на Рождество постепенно возрождается. Многие россияне дарят подарки дважды – и на Новый год, и в Рождество.

Что подарить на Рождество Христово

Религиозные подарки

Первая категория идей для рождественских подарков – “символы веры”, дары со смыслом. Это могут быть икона, крестик, книга о религии или истории праздника, или даже паломничество по святым местам.

А еще маленькие символические подарочки – например, имбирные пряники, рождественские веночки, елочные игрушки в виде фигурок ангелов.

Исполнение мечты

На Рождество можно исполнить желания близких и подарить им то, о чем они давно мечтали. Заранее спросить “Что бы ты хотел получить на Рождество?” И утром 7 января вручить тот самый, заветный подарок.

“Заграничные” подарки на Рождество

Можно сделать близким подарок как в странах Северной Европы (Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии): преподнести презент, связанный с теплом и светом. Это могут быть свечи, пледы, свитеры, шали.

В Испании классическим подарком служит продуктовая корзина с шампанским и нугой. В Италии дарят шелковые галстуки, дорогое вино, вещи из кашемира и самые вкусные сладости.

Подарки-впечатления

Не стоит забывать о том, что на праздники можно дарить впечатления: например, поездку в горы, или сертификат в аквапарк. Если нет денег – не беда: можно сварить кофе или чай, взять пледы и устроить небольшую прогулку. Либо приготовить вкусный ужин и посмотреть дома рождественское кино.

Что нельзя дарить на Рождество

Нежелательно дарить алкоголь, сигареты, табак. Также не подойдут астрологические прогнозы, гадальные карты и любые другие аксессуары для магии и оккультизма.

Взято отсюда