Что подарить педагогу. Бюджетные идеи для презента на День учителя

Школа. Учитель Фото: Сергей Кулыгин, "БР"

В России традиционно принято дарить учителям цветы или открытки, однако есть и другие варианты, как отблагодарить преподавателей за их труд

5 октября в России с профессиональным праздником принято поздравлять учителей. По российскому законодательству сотрудникам образовательных организаций нельзя дарить подарки дороже 3 тысяч рублей, поэтому при желании отблагодарить за его труд можно руководствоваться следующими идеями:

Термокружка

Такая емкость может несколько часов сохранять тепло, поэтому педагог сможет насладиться горячим напитком прямо в классе. При выборе подарка стоит обратить внимание на то, чтобы крышка не пропускала жидкость.

“Умный” брелок

Устройство, которое можно прикрепить к сумке или ключам, помогает найти вещь в радиусе до 60 м.

Ламинатор бумаги

Полезный подарок пригодится не только при подготовке к урокам, но и чтобы заламинировать личные фотографии.

Подушка на стул

В ассортименте представлено множество бюджетных вариантов, например, ортопедические подушки с эффектом памяти.

Портативный аккумулятор или портативная колонка

В мире, когда на связи нужно быть всегда, пауэрбанк стал незаменимой вещью в поездках. Ну а портативная колонка порадует педагога, который любит включать аудио в классе или слушать музыку.

Стерилизатор для смартфона

В компактном устройстве можно обеззаразить не только телефон, но и украшения, ключи и другие небольшие предметы.

Корзина фруктов или набор из орехов

Такие наборы можно собрать самостоятельно или заказать. Главное перед этим узнать, нет ли у педагога аллергии.

Подарочная карта или подписка на онлайн-кинотеатр

Нет идей, но есть желание порадовать педагога? Такой сертификат станет отличным подарком, ведь учитель сможет выбрать подарок себе по вкусу или посмотреть любимый сериал в хорошем качестве.

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