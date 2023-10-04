Что подарить педагогу. Бюджетные идеи для презента на День учителя
Школа. Учитель Фото: Сергей Кулыгин, "БР"
В России традиционно принято дарить учителям цветы или открытки, однако есть и другие варианты, как отблагодарить преподавателей за их труд
5 октября в России с профессиональным праздником принято поздравлять учителей. По российскому законодательству сотрудникам образовательных организаций нельзя дарить подарки дороже 3 тысяч рублей, поэтому при желании отблагодарить за его труд можно руководствоваться следующими идеями:
- Термокружка
Такая емкость может несколько часов сохранять тепло, поэтому педагог сможет насладиться горячим напитком прямо в классе. При выборе подарка стоит обратить внимание на то, чтобы крышка не пропускала жидкость.
- “Умный” брелок
Устройство, которое можно прикрепить к сумке или ключам, помогает найти вещь в радиусе до 60 м.
- Ламинатор бумаги
Полезный подарок пригодится не только при подготовке к урокам, но и чтобы заламинировать личные фотографии.
- Подушка на стул
В ассортименте представлено множество бюджетных вариантов, например, ортопедические подушки с эффектом памяти.
- Портативный аккумулятор или портативная колонка
В мире, когда на связи нужно быть всегда, пауэрбанк стал незаменимой вещью в поездках. Ну а портативная колонка порадует педагога, который любит включать аудио в классе или слушать музыку.
- Стерилизатор для смартфона
В компактном устройстве можно обеззаразить не только телефон, но и украшения, ключи и другие небольшие предметы.
- Корзина фруктов или набор из орехов
Такие наборы можно собрать самостоятельно или заказать. Главное перед этим узнать, нет ли у педагога аллергии.
- Подарочная карта или подписка на онлайн-кинотеатр
Нет идей, но есть желание порадовать педагога? Такой сертификат станет отличным подарком, ведь учитель сможет выбрать подарок себе по вкусу или посмотреть любимый сериал в хорошем качестве.