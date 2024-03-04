Что подарить женщине 30+ на 8 марта

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04 марта 2024. VRUBCOVSKE.RU. Многие мужчины начинают готовить сюрпризы на 8 марта уже сейчас. В беседе с порталом «А теперь внимание!» психолог Ксения Сысоева рассказала, что стоит дарить женщинам старше 30 лет.

По словам специалиста, отличным презентом на 8 марта может стать сертификат в спа-салон или на массаж. Он придется по душе любой женщине, которая ухаживает за собой. В качестве альтернативы можно подарить сертификат на поход в любимый магазин, либо на покупку на маркетплейсе.

«Если женщина следит за собой и своим здоровьем – сертификат в медицинский центр, салон красоты или на чекап организма она точно оценит. Это то, на что мы часто не можем выделить средства», – добавила Сысоева.

Отличным подарком также могут стать гаджеты. Причем любые. Например, телефон, наушники, фен и даже массажер. Однако здесь важно учитывать предпочтения самой женщины.

Универсальным подарком считаются украшения. Особенно если подарить те, о которых женщина мечтает уже очень давно.

Однако особенное внимание стоит уделить совместному времяпрепровождению. В качестве подарка можно пригласить женщину в небольшое путешествие. Отправиться можно как на природу, так и в любимый ресторан.

«Ну и, конечно, дополните свой подарок шикарным букетом цветов и милой запиской с нежными пожеланиями. Она это точно оценит», – подытожила специалист.

Фото: freepik.com

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Автор: glavred

ИСТОЧНИК

город Горняк