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Что покажут телеканалы в новогоднюю ночь 2023/2024

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Что покажут телеканалы в новогоднюю ночь 2023/2024

Телевизор Фото: Pixabay

После скандальной вечеринки Ивлеевой многие россияне выступили за “отмену” некоторых звезд на ТВ, но даже без них жителей страны ожидает насыщенная новогодняя программа

В ночь на 1 января по традиции новогодние шоу покажут на главных каналах страны. Рассказываем, где и что можно посмотреть.

Первый канал

Весь день на канале будут крутить любимые советские ленты: “Служебный роман”, “Кавказская пленница”, “Москва слезам не верит”, а также сиквел главного новогоднего фильма: “Ирония судьбы. Продолжение”.

Ближе к ночи в 21.30 в эфир выйдет “Иван Васильевич меняет профессию”, а сразу после фильма в 23.00 покажут шоу “Новогодняя ночь на Первом. 10 лет спустя”, которое продлится и после полуночи.

Россия 1

Телеканал порадует любителей классики фильмами: “Любовь и голуби” (11.40), “Ирония судьбы, или C легким паром!” (13.30), “Джентльмены удачи” (16.50) и “Бриллиантовая рука” (18.20).

Старый год же начнут провожать в шоу Андрея Малахова “Песни от всей души”, которое начнется в 20.30. Ну а ровно в полночь на канале в 62-й раз стартует традиционный “Голубой огонек”.

НТВ

На телеканале НТВ весь день будет идти третий сезон детектива “Лихач” с Никитой Панфиловым.

С 20.24 до 01.30 зрители смогут посмотреть новогодний выпуск шоу “Маска”. После этого начинается “Квартирник у Маргулиса. Новоселье по-новогоднему”, который продлится почти до пяти утра.

СТС

На СТС в новогоднюю ночь зрителей станут развлекать “Уральские пельмени”. Проводят старый год и встретят новый они в шоу “Много шубы из ничего”.

ТНТ

На телеканале покажут один из самых ожидаемых проектов новогоднего ТВ – “Иван Васильевич меняет все”, в котором нынешние звезды перевоплотились в героев легендарного фильма.

Позже резиденты “Камеди клаб” перепоют известные хиты в собственном “Камедивидении”.

Звезда

Новогоднюю ночь продюсеры канала решили посвятить участникам спецоперации. В программе “Новый год в концертной студии “Звезда” зрителям покажут прямые включения из зоны боевых действий, а у гостей будет возможность лично поздравить тех, кто встречает Новый год на передовой.

Взято отсюда

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