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Что посмотреть во Владивостоке и что нужно знать туристу о городе

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Пять важных вопросов о турпоездке во Владивосток

Что посмотреть во Владивостоке и что нужно знать туристу о городе

Владивосток / Фото: teksomolika / Freepik

Поездки в Приморье становятся все более популярными среди жителей разных регионов нашей страны. Приезжают сюда и из ближнего зарубежья. Красивая природа, славная военная история, уникальная инфраструктура – каждого влечет что-то свое. Хотите быстро познакомиться с городом? Просто кликайте по ссылке “Владивосток обзорная экскурсия автобусная”. Расскажем о том, как правильно подготовиться к поездке. 

Когда лучше ехать?

Климатические условия в регионе не отличаются мягкостью, поэтому туристический сезон здесь короткий. Большая часть путешественников приезжают сюда в период с июля по октябрь. Но летом прогулки могут испортить сильные ветра и обильные, но короткие дожди, поэтому идеальным временем для поездки считается начало осени.

С чего начать знакомство с городом?

Для начала рекомендуем посмотреть хотя бы одну из главных городских набережных (Спортивную, Корабельную, Цесаревича). Сюда приходят полюбоваться морскими видами и красивыми закатами. Здесь же часто проводят массовые городские мероприятия и различные фестивали.

Где поесть?

Столица Приморья может похвастаться действительно хорошими ресторанами и кафе. Здесь готовят блюда из самых разных морепродуктов – это настоящая визитная карточка города и региона. Несмотря на близость моря, цены на рыбные деликатесы в местных ресторанах нельзя назвать гуманными. Однако для местных и гостей есть средние по стоимости кафе и столовые, в которых кормят вкусно и относительно недорого. Востребована в регионе не только дальневосточная, но и китайская и корейская кухня. Популярны и стритфуды, особенно их много на набережных и в других местах массового скопления людей.

Где отдохнуть вечером?

Есть в городе и новомодные бары, и более демократичные ночные клубы, и даже заведения с эксклюзивными концепциями. 

Почему все стремятся попасть на остров Русский?

Это часть города, добраться в которую можно по самому большому вантовому мосту в мире. Здесь расположены Дальневосточный федеральный университет, Приморский океанариум, интересные военные укрепления, мыс Тобизина и другие интересные объекты. Добраться на остров можно самостоятельно или в составе организованной экскурсии.

ООО “Спутник”

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Источник

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