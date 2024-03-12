реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

Что предложили построить в центре Барнаула вместо нецелесообразной гостиницы

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

Что предложили построить в центре Барнаула вместо нецелесообразной гостиницы

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Рядом с купеческим особняком на улице Никитина предлагают построить гостиницу, но некоторые горожане уверены, что свободным участком лучше распорядиться иначе

“Отельная” компания предложила использовать небольшой участок в центре Барнаула, чтобы построить гостиницу. Ранее здесь планировали возвести паркинг на 120 машино-мест. Однако новое целевое назначение не обрадовало некоторых горожан. Свое мнение они высказали в ходе общественных обсуждений. При этом, несмотря на внесенные замечания и предложения, профильный комитет мэрии все же одобрил перспективу появления здания отеля.

Отель от “гостиничной” компании

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм

Что предложили построить в центре Барнаула вместо нецелесообразной гостиницы

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш Рядом с купеческим особняком на…

Двухэтажный дом с баней из кедрового бруса продают в…

Помимо четырех спальных комнат, в доме есть большая гостиная на…

Как привлечь в дом счастье на Василия Капельника. Народные…

Капель. Сосульки. Весна. Фото: pixabay.com В этот день весеннему воздуху…

Что такое Заигрыши и что запрещено делать во второй…

Блины, Масленица. Фото: piviso by pixabay.com Вторник Масленичной недели называется…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp