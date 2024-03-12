Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

Рядом с купеческим особняком на улице Никитина предлагают построить гостиницу, но некоторые горожане уверены, что свободным участком лучше распорядиться иначе

“Отельная” компания предложила использовать небольшой участок в центре Барнаула, чтобы построить гостиницу. Ранее здесь планировали возвести паркинг на 120 машино-мест. Однако новое целевое назначение не обрадовало некоторых горожан. Свое мнение они высказали в ходе общественных обсуждений. При этом, несмотря на внесенные замечания и предложения, профильный комитет мэрии все же одобрил перспективу появления здания отеля.

Отель от “гостиничной” компании

Взято отсюда