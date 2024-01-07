Что предсказал Жириновский на 2024 год и какие его прогнозы уже сбывались

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В Сети появились новые прогнозы Владимира Жириновского. На этот раз они касаются судьбы Америки и обострения конфликта на Ближнем Востоке

Основатель и покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский до своей смерти оставил прогноз на 2024 год, сообщает ” Главный региональный “.

Политик предсказывал, что в наступившем году выборов в США не будет:

“Выборов 2024 года в США не будет, потому что самой Америки не будет“, – объяснял Жириновский.

Он предполагал, что США распадется из-за вспышек межнациональных конфликтов. Этот процесс он сравнивал с завершением существования СССР.

Еще одно предсказание касалось обострения ближневосточных конфликтов. Жириновский говорил, что новой горячей точкой планеты станет Ближний Восток, пишет издание “360”. В этом регионе разгорится палестино-израильский конфликт, запылает Иран.

“Иран — это не Вьетнам, не Северная Корея и не Косово. Здесь будут самые страшные события“, — говорил Жириновский.

В 2023 году это предсказание уже сбылось, пишет портал “Царьград”. Еще в 2019 году в одной из телепрограмм Жириновский заявлял, что на Ближнем Востоке к 2024 году разгорится конфликт, после которого все забудут об Украине.

Так и случилось, 7 октября палестинские боевики ХАМАС атаковали еврейские поселения и военные базы. По мнению основателя ЛДПР, при вовлечении в конфликт Ирана дело может дойти до третьей мировой.

Взято отсюда.

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