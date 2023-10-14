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Что происходило за минуты в жизни Ольги Владимировны до аварии в Рубцовске

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Ольга Владимировна ждала внуков, наводила порядок, аккуратно разложила фрукты и пошла вынести мусор. Бак находился буквально в 20 метрах от дома около проезжей части. Домой она не вернулась.

Дело водителя Матвея передано в следственный комитет. По утверждению адвоката, ранее подросток уже стоял на учете за совершенное правонарушение.

Единственное чего хотят дети и внуки – справедливого наказания виновнику.

Прощание с Ольгой Щегловой состоится завтра в 10.00 до 12.00 в прощальном зале на ул.Сельмашская, 6.

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