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Что происходит на избирательных участках в Барнауле в последний день выборов. Фото

ГОРНЯК2201 mins

Наши корреспонденты побывали в нескольких школах и увидели, что людей очень мало

Фото: amic.ru

В Алтайском крае идет третий, заключительный день губернаторских выборов. С избирательных участков фото передают корреспонденты amic.ru.

Журналисты побывали в нескольких школах и отметили, что избирателей очень мало. Чаще всего заставали полупустые помещения.

По данным Избиркома, на 15:00 явка в регионе составила 23,74%. Активнее всего голосуют жители Родинского района – явка составила 59,8% и ЗАТО Сибирский – 55,3%. В Завьяловском районе участие в голосовании на выборах губернатора приняли 53,9% избирателей, в Алейском районе – 52,5%.

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